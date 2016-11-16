Ocak ayında görevi Donald Trump’a devredecek olan ABD Başkanı Barack Obama, veda turunun ilk ayağı olan Atina’da temaslarına bugün de devam etti. Bugünkü temasları kapsamında Akropolis’i gezen Obama, daha sonra Stavros Niarchos Kültür Merkezi’nde bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Yunanistan tarihinde önemli yer edinen liderler filozofların isimleri sayarak başlayan Obama, 8 yıllık görev süresince, ülkenin farklı yerlerindeki insanların kendi hayatlarının ve toplumlarının kontrol etmeyi arzuladığına inandığını dile getirdi. “Bu arzu evrenseldir” diyen ABD Başkanı Obama, ABD’nin transatlantik ittifaka olan bağlılığının devam edeceğine inandığını söyledi. İttifakın hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından desteklendiğini vurgulayan Obama, NATO’nun güvenliğin sağlanması noktasında hiç olmadığı kadar hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Barack Obama, Yunanistan’ın mültecileri kabulünün dünyaya ilham verdiğini ancak Yunanistan’ın Avrupa’nın mülteci sorununu tek başına çözemeyeceğini savundu. bu krizin yalnızca Avrupa ve dünyanın ortak çabası sonucunda çözüleceğini vurgulayan Obama, Donald Trump’ın daha farklı olamayacağını dile getirerek, “Amerikan demokrasisi, tek bir kişiden daha büyüktür” dedi. Görev geçişi boyunca Trump’ın ekibi ile çalışacağını bildiren Barack Obama, “Demokrasinin böyle işlemesi gerekiyor” ifadesini kullandı. Özgür seçimlerin vatandaşların kendi liderlerini seçmeleri nedeniyle her zaman kritik olduğunu dile getiren Obama, “Adayınız her zaman kazanmasa da “ açıklamasını yaptı.

