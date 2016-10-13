ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından yapılan açıklamada, ilk değerlendirmelerin füze saldırılarına dahil olduğu belirlenen 3 radar tesisinin yok edildiği kaydedildi. Hedef alınan radar tesislerinin, Yemen’de Husilerin kontrolündeki topraklarda bulunduğu aktarılan açıklamada, NSS Nitze destroyerinden ateşlenen Tomahawk füzeleri kullanılarak yapılan saldırıların ABD Başkanı Barack Obama’nın onayı ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Pentagon Sözcüsü Peter Cook, "Bu kısıtlı, nefsi müdafaa saldırıları personelimizi, gemilerimizi ve önemli denizyolu geçişi özgürlüğümüzü korumak için gerçekleştirildi. ABD, gemilerimize ve ticari trafiğimize yönelik olası saldırıları karşılık verecektir" dedi. Cook, savunma durumuna geçen geminin hasar almadığını aktardı. Saldırının USS Mason gemisine en az bir füze atılmasından saatler sonra gerçekleştirildiği bildirildi.

Pazar günü, Husilerin kontrolünde bulunan bölgeden ateşlenen 2 füze USS Mason gemisini vurmuş Pentagon her iki füzenin de gemiye ulaşmadan suya düştüğünü kaydetmişti. Husilerin Sözcüsü ise yaptığı açıklamada, herhangi bir savaş gemisini hedef almadıklarını iddia etti.

