ABD Başkanı Barack Obama 4 Kasım 2008’de yapılan Başkanlık seçimlerinde ülkenin 44’üncü başkanı seçilmiş ve bu göreve getirilen ilk siyasi ABD Başkanı olarak tarihe geçmişti. 20 Ocak 2009’da göreve gelen Obama, 2012 yılının Kasım ayında yapılan Başkanlık Seçimlerinde ikinci kez başkan seçilmişti. 20 Ocak’ta görevini Kasım ayında yapılan seçimde ABD’nin 45’inci başkanı seçilen Donald Trump’a devredecek Obama’nın görevi boyunca geçirdiği değişime ilişkin bir fotoğraf ortaya çıktı. Obama’nın geçirdiği değişim oldukça dikkat çekici. Başkanlık dönemi boyunca Obama’nın yaşadığı değişim yüzüne yansırken, Obama’nın saçlarının kırlaştığı, yüzünde kırışıklığın arttığı görülüyor.

