'Obezite çocuk yaşlarda başlıyor'

Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Aliye Sevil Sarıkaya ve Beslenme Diyet Uzmanı Fatmagül Öztürk çağın önemli hastalıklarından obezite ve alınması gereken tedbirleri açıkladılar. Obezitenin, pek çok kronik metabolik hastalığın gelişmesi için önemli bir risk faktörü olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Aliye Sevil Sarıkaya, "Şişmanlığın neden olduğu sağlık sorunlarının başında kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon, glikoz toleransında bozulma, şeker hastalığı, hiperlipidemi, karaciğerde yağlanma, uyku bozuklukları, eklemlere aşırı yük binmesi ile oluşan ortopedik sorunlar, bazı kanser türleri geliyor. Obez çocuklarda ergenlik normalden erken gelişebilir, kıllanma ve adet düzensizlikleri gözlenebilir" dedi.

Çocuk ve ergenlerde obeziteyi tanımlamak için büyüklerden farklı olarak yaş ve cinsiyet faktörlerinin göz önüne alındığı büyüme eğrileri kullanılabildiği gibi vücut kitle indeksi (BKİ) yaygın olarak kullanıldığını kaydeden Sarıkaya, "Beden kitle indeksi, vücut ağırlığının boy uzunluğunun (metre cinsinden) karesine bölünmesiyle elde edilen değerdir" şeklinde konuştu.

Dr. Sarıkaya kilo artış nedenlerini şöyle sıraladı: "Günümüzün modern hayat tarzı çocuklarımızın egzersize gittikçe daha az vakit ayırmalarına, televizyon, bilgisayar ve video oyunlarının karşısında oturarak daha fazla zaman geçirmelerine, aktivitelerinde azalmaya yol açmaktadır. Ev dışında yenen ve kolay erişilebilen hazır gıdaların pazarlamalarındaki artışta enerji alımı ile harcama arasındaki dengesizliği artırarak şişmanlığın yaygınlaşmasında rol oynayan bir diğer etkendir".

"Önlemini almazsanız, hastalıklara davetiye çıkartırsınız"

Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Aliye Sevil Sarıkaya obezitenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ve tedavi yöntemlerini şu şekilde özetliyor: "Dengeli ve az kalorili diyet uygulanmalıdır. Diyetle yavaş biçimde kilo verilmesi, kilo artışı olmaksızın boy uzamasının devamı, yeme alışkanlıklarının değiştirilmesi hedeflenir. Kalori kısıtlamasının yanı sıra egzersizle birlikte uygulanırsa daha fazla kilo kaybı sağlanır. Obezite tedavisinde çocuk yaş gurubunda farmakolojik ve cerrahi tedavi önerilmemektedir".

Obeziteden korunmak için tüketilmesi ve uzak durulması gereken besinleri Diyetisyen Fatmagül Yılmaz Öztürk şu şekilde özetledi:

Çocuklarımıza kahvaltı etme alışkanlığını mutlaka kazandırmamız gerekir.

Su içme alışkanlığını kazandırınız. Kolalı içeceklerde, meşrubatlardan, hazır meyve sularından uzak tutunuz.

Çocuğunuzun duyularına dikkat edin doydum diyorsa yemesi için zorlamayın.

"Büyüme döneminde, boş verin yesin" diye düşünmeyin, kilolu olması sağlıklı olduğu anlamına gelmez.

Televizyon ya da bilgisayar karşısında yemek yemeyi alışkanlık haline getirmesine izin vermeyin.

Çocuğunuza belli alışkanlıklar kazandırırken bunu yasaklarla yapmayın nedenlerini onlarla paylaşın.

Aralarda meyve tüketmelerini destekleyin.