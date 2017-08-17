Obezite hastasının hayali kızının giysilerini giyebilmek

Mersin’de yaşayan evli ve 3 çocuk annesi obezite hastası Çiğdem Vural (42), zayıflamak için tüp mide ameliyatı oldu. Medical Park Tarsus Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük tarafından gerçekleştirilen ameliyata girerken 140 kilo olan Çiğdem Vural, hedefinin 75 kiloya inmek olduğunu söyledi. Yıllardır istediği gibi giyinemediğini belirten Vural, “Hayalim, kızım Melis’in giysilerini giyebilecek kadar zayıflamak” dedi.

Hastalıklarla boğuşuyordum

Yaklaşık 25 yıldır kilo sorunu olduğunu anlatan Çiğdem Vural, “Bir süredir fazla kilolarım yüzünden böbrek yetmezliği, tansiyon ve şeker gibi hastalıklarla da boğuşuyordum. Sosyal yönden de çok sıkıntıdaydım. Gittiğim yerde oturabileceğim sandalye arıyordum, minibüse, otobüse binemiyordum. İnsanların bakışları ve arkamdan konuşmaları çok üzücüydü. Çocuklarımla denize, havuza gidemiyordum. Hedeflediğim kiloya inince, herkes gibi bir sosyal hayatım olacak” diye konuştu.