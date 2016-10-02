Sağlık Bakanlığı, toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, bireylere yeterli ve dengeli beslenme ile düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak için 'Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı' hazırladı. Bakanlık, program kapsamında, hareketli yaşam ve obezite konularına dikkat çekmek ve sağlıklı yaşam kültürü konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonunun desteğiyle yeni bir projeye imza attı. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 6'ncı hafta maçlarında futbolcular maça çıkarken 'Her Gün 10 Bin Adım' sloganlı pankart taşıyacak. Dün oynanan, Kasımpaşa-Kayserispor, Karabükspor-Trabzonspor, Çaykur Rizespor-Beşiktaş ve Gaziantepspor-Bursaspor maçlarında sahaya bu pankartlarla çıkan takımlar, bugün oynanacak karşılaşmalarda da aynı pankart ile sahaya çıkarak obeziteye dikkat çekecek.

Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla #hergün10binadım etiketi ile bir Twitter kampanyası da düzenleyen Sağlık Bakanlığı, sosyal medya üzerinden de vatandaşlara ulaşacak.

Abdullah Sarıca