Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Çipe, "Amerika Birles¸ik Devletleri’nde yeni kanser vakalarının tümünün yüzde 3.2’sinin obezite ile bagˆlantılı oldugˆu düs¸ünülmektedir. Yine bu ülkedeki kanserden ölümlerin erkeklerde yüzde 14, kadınlarda ise yüzde 20’sini kilolu ve obez bireyler olus¸turmaktadır. Son 25 yılda vücut agˆırlık artıs¸ına paralel olarak morbid obez (3'üncü derece obez) bireylerin oranı giderek artmaktadır. Harcanandan daha fazla enerji alımı veya fiziksel aktivitenin az veya çok az olus¸u obezite ile yakından ilis¸kilidir. Obezite; koroner kalp hastalıkları, inme, hipertansiyon, diyabet vb. hastalıkların ortaya çıkmasına neden oldugˆu gibi çes¸itli kanser türleri için de önemli bir risk faktörüdür'' ifadelerini kullandı.

Obezitenin, kanser riskini vücutta meydana gelen hormonal ve metabolik degˆis¸iklikler sonucu kanser olus¸umuna neden olan faktörlerin artıs¸ı ile arttırmakta olduğu bilgisini veren Doç. Dr. Çipe, ''Obez bireylerde, yagˆ hücreleri tarafından kana salınan çes¸itli hormonlar ve bazı büyüme faktörlerinin çok fazla miktarlarda ve sürekli olması, hücreleri daha fazla büyümeleri ve bölünmeleri yönünde uyarmakta ve bu durum kanser olus¸umunu tetiklemektedir. Dünya Sagˆlık Örgütü’nün Uluslararası Kanser Aras¸tırmaları Temsilciligˆi, obezite ve fiziksel aktivite yetersizligˆinin yüzde 20-25 oranında meme, kolon, endometriyum ve özefajial kanserlere yakalanma riskini arttırdıgˆını göstermis¸tir. Yalnızca Amerika’da her yıl 102 bin ile 135 bin arasında yeni kanser vakası görülmektedir. Obez kişiler bu nedenler ve eşlik eden yandaş hastalıklardan dolayı normal kilolu kişilere göre ortalama 15 yıl daha erken ölmektedirler. 2020 yılında dünya çapında kanserlerin obezite kaynaklı olanlarının yüzde 50’lere varacagˆı tahmin edilmektedir" diye konuştu.

Doç. Dr. Çipe, obezite ve kanser ile mücadele için şu önerileri sıraladı:

"Yeterli ve dengeli besleniniz. Bitkisel besinlerden zengin bir diyet tüketiniz. Yeterli miktarda sebze ve meyve tüketiniz. Vücut agˆırlıgˆınızı normal sınırlar içinde tutunuz. Bel ve kalça çevre ölçümlerinize dikkat ediniz. Tükettigˆiniz porsiyon miktarına dikkat ediniz. Sigara ve alkolden uzak durunuz.Yagˆ ve tuz içerigˆi düs¸ük olan besinleri tercih ediniz. Besinleri güvenli bir s¸ekilde, dogˆru pis¸irme ilkeleri uygulayarak pis¸iriniz. Besinleri saklama kos¸ullarına uyunuz. Fiziksel olarak aktif olunuz."