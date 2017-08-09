Obezite uyarısı

Gaziantep Medicalpark Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. Dr. Ümit Çınkır, obezitenin genel olarak, bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkması olduğunu hatırlatarak, hastalığın hemen hemen tüm toplumlarda önemli bir sağlık sorunu olduğunu ifade etti Çınkır, obezitenin Türkiye'de ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde giderek artan önemli bir sağlık sorunu haline geldiğini ifade ederek, Türkiye’de yapılan en son çalışmada (TURDEP-II) kadınlada obezite sıklığı yüzde 44, erkeklerde yüzde 27 olarak saptandığını kaydetti. Dr. Çıkır, "Son 12 yıllık sürede obezite sıklığı yüzde 50 oranında artmıştır. Bu artışın nedenleri, artan teknoloji ile beraber özellikle ulaşım, fiziksel aktivitede azalma ve modern yaşamdaki beslenme alışkanlıklarındaki değişimdir. Ayaküstü hızlı yenen (fast-food) sağlıksız besinlerle, bitkisel liflerden fakir, aşırı yağlı beslenme şekli, obeziteye yol açan önemli faktörlerden birisidir. Ayrıca cep telefonu, televizyon, bilgisayar, ev sineması kullanımının yaygınlaşması, obezitenin artmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Bel çevresi ya da bel/kalça oranı (BKO)’nun artmış olduğu obezite tipi, santral obezite olarak adlandırılır. Bel çevresi ölçümü kişileri elma ve armut tipli olarak iki kategoriye ayırır. Vücut yağlarının çoğunun karın ve göğüs bölgesinde dağıldığını gösteren ve kişileri obezite ile ilişkili daha yüksek hastalık riskine sokan santral yağ dağılımıdır (elma tip). Jinoid yağ dağılımı olan bireylerde (armut tip), vücut yağlarının çoğu kalça ve alt bölgelerdedir. Obez erkekler daha çok 'elma' tipe, obez kadınlar ise 'armut' tipe benzemektedir” dedi.

Obezitenin tedavisi



Obezitenin tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu söyleyen Dr. Çıkır, tedaviyle ilgili ise, "Obezitenin tedavisi ile birlikte Tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve hipertansiyon gibi bir çok yandaş hastalıkta önlenebilmektedir. Bu yüzden obezitenin tedavi edilmesi büyük önem arz etmektedir. Obezite tedavisinin temel basamakları dengeli ve düzenli beslenmedir. Daha fazla sebze, meyve, tam tahıl ürünü tüketilmeli, yağlı, şekerli besinlerin miktarı azaltılmalı ve hayvansal kaynaklı yağlar yerine, bitkisel kaynaklı yağları tercih edilmelidir .Yiyecekleri daha küçük tabaklarla, küçük porsiyonlarda tüketilmelidir. Obez hastalar mümkünse haftanın her günü saatte 5-6 km olacak şekilde tempolu yürüyüş yapmalı, daha az taşıt ve asansör kullanmalıdırlar. Bu önerilerin yetersiz kalması durumunda ilaç ve cerrahi tedaviler düşünülmelidir" diye konuştu.