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Obeziteden kurtuldu kendi işini kurdu

Obezite rahatsızlığı bulunan Radyo-TV bölümü mezunu Deniz Bilkay, geçirdiği mide küçültme operasyonun ardından 48 kilo verdi ve hayatı değişen genç kız kendi işini kurdu.


19 Aralık 2016 10:32

Yeni işinde evlenen çiftlerin fotoğraf belgesellerini hazırlayan Bilkay, "Zayıflayınca kendime güvenim geldi. Kendi işimin sahibi oldum, çok mutluyum" dedi.

İzmir'deki Yaşar Üniversitesi, Radyo-TV bölümünden mezun olan 25 yaşındaki İzmirli Deniz Bilkay, kilolarından kurtulmak için her yolu denedi. Genç kız 2012 yılından sonra hızla kilo almaya başlayınca kıyafetleri olmuyor, evden dışarı çıkmak istemiyordu. Doğal yollardan zayıflamaya çalışan genç kız, başarılı olamadı. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Serdar Kaçar ile görüştükten sonra ameliyat olmaya karar veren genç kız, başarıyla gerçekleştirilen mide küçültme ameliyatından sonra hızla kilo vermeye başladı. Operasyona 118 kilo ile giren Bilkay, 70 kiloya kadar zayıfladı.

Fazla kilolarından kurtulunca öz güveni artan Bilkay, kendi işini kurdu. Evlenen çiftlerin foto-belgesellerini hazırlayan Bilkay, çok mutlu olduğunu söyledi. Bilkay, "Artık sağlıklıyım ve sağlıklı insanlar gibi yaşamımı sürdürüyorum. İş hayatına atıldım. Fotoğraflardan oluşan düğün hikaye kurgusu hazırlıyorum. Obez olduğum günlerde aşırı kilolarım nedeniyle çalışamıyordum. Şimdi mesleğimi icra etmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.
Bilkay'ın doktoru Doç. Dr. Serdar Kaçar, hastalarının ideal kilolarına ulaştıktan sonra sosyal ve iş hayatlarının yeniden aktif hale geldiğini belirterek, "Evden sokağa çıkmak istemeyen hastalarımızın yeniden diledikleri gibi gezmeye başlamaları, iş bulmaları beni ve ekibimi çok mutlu ediyor" diye konuştu. 


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