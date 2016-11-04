Diğer
Kategoriler

Obeziteye karşı sokak ortasında zumba

Beylikdüzü'nde Diyabet ve Obezite Haftası dolayısıyla sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş sonunda vatandaşlar sokak ortasında zumba yaparak renkli görüntüler oluşturdu.

Obeziteye karşı sokak ortasında zumba

04 Kasım 2016 11:21
Obeziteye karşı sokak ortasında zumba - Tıkla İzle

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve özel bir hastane işbirliğiyle Diyabet ve Obezite Haftası dolayısıyla sağlıklı yaşama dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce vatandaşın katılımıyla başlayan yürüyüşe Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Ömer Şatır da katıldı. Yürüyüşle obezite ve diyabet hastalıklarına dikkat çekilirken, sağlığı temsilen vatandaşlara yeşil elmalar dağıtıldı. Cumhuriyet Caddesi Etkinlik Alanı’nda sona eren yürüyüşün ardından vatandaşlar şarkılar eşliğinde zumba yaptı. Vatandaşlar eğitmenler eşliğinde zumba yaparak sağlık için hareketin önemine vurgu yaptı.

“Obezite önemli bir hastalık”
Etkinliğe katılan Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Ömer Şatır, “Obeziteye karşı duyarlılığın hissettirilmesi, vatandaşa duyurulması anlamında bir etkinlik düzenlendi. Tabi obezite önemli bir hastalık. İnsanların daha rahat etmek için spor yapıp, yürüyüş yapıp, beslenmesine dikkat edip fit görünüme sahip olabilirler diye düşünüyorum. Bunların yapılabilmesi için belediye olarak okullarımızda, spor salonlarımızda elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Obezitenin dünyadaki en büyük problemlerden biri olduğunu ifade eden özel hastane yetkilisi Dr. Ulvi Ünal ise, “Obeziteye karşı bir mücadele içindeyiz. Sağlık Bakanlığı'nın da desteklediği bir proje buradaki en büyük destekçimiz Beylikdüzü Belediyesi, beraberce yürüdük, şimdi de zumbalıyoruz. Burada dans ediyor arkadaşlarımız obeziteye karşı farkındalığımızı ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

Serdal Altıntepe


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!