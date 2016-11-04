Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve özel bir hastane işbirliğiyle Diyabet ve Obezite Haftası dolayısıyla sağlıklı yaşama dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce vatandaşın katılımıyla başlayan yürüyüşe Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Ömer Şatır da katıldı. Yürüyüşle obezite ve diyabet hastalıklarına dikkat çekilirken, sağlığı temsilen vatandaşlara yeşil elmalar dağıtıldı. Cumhuriyet Caddesi Etkinlik Alanı’nda sona eren yürüyüşün ardından vatandaşlar şarkılar eşliğinde zumba yaptı. Vatandaşlar eğitmenler eşliğinde zumba yaparak sağlık için hareketin önemine vurgu yaptı.

“Obezite önemli bir hastalık”

Etkinliğe katılan Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Ömer Şatır, “Obeziteye karşı duyarlılığın hissettirilmesi, vatandaşa duyurulması anlamında bir etkinlik düzenlendi. Tabi obezite önemli bir hastalık. İnsanların daha rahat etmek için spor yapıp, yürüyüş yapıp, beslenmesine dikkat edip fit görünüme sahip olabilirler diye düşünüyorum. Bunların yapılabilmesi için belediye olarak okullarımızda, spor salonlarımızda elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Obezitenin dünyadaki en büyük problemlerden biri olduğunu ifade eden özel hastane yetkilisi Dr. Ulvi Ünal ise, “Obeziteye karşı bir mücadele içindeyiz. Sağlık Bakanlığı'nın da desteklediği bir proje buradaki en büyük destekçimiz Beylikdüzü Belediyesi, beraberce yürüdük, şimdi de zumbalıyoruz. Burada dans ediyor arkadaşlarımız obeziteye karşı farkındalığımızı ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

Serdal Altıntepe