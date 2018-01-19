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Obradovic: 'Genel olarak her şey iyiydi'

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, iki gün önce Panathinaikos karşısında zor bir maç oynadıklarını ama buna rağmen Anadolu Efes’e karşı güzel bir galibiyet aldıklarını ve takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

Obradovic: Genel olarak her şey iyiydi

19 Ocak 2018 22:50

THY Euroleague’in 19. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Anadolu Efes’i 89-84 mağlup etti. Mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Bu hafta çift maç haftasıydı. En önemli şey de enerji. İki gece önce Panathinaikos’a karşı çok enerji tükettik. O yüzden daha fazla oyuncudan faydalanmamız lazımdı. Çok kötü başladık maça. Daha sonra güzel reaksiyon gösterdik. Ritim yakaladık ve topu hem hücum hem de savunmada iyi kullandık. Sonrasında da çok iyi devam ettik. Savunmamız da bire birde olması gereken seviyedeydi. Genel olarak her şey iyiydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlara desteği için teşekkür ediyorum. Anadolu Efes’e de bundan sonrası için başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar
 

 

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