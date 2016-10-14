Fenerbahçe, THY Euroleague’in ilk haftasında Alman ekibi Brose Bamberg’i 67-66’lık skorla mağlup ederek galibiyetle başladı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısından Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ve oyuncusu Bogdan Bogdanovic açıklamalarda bulundu.

Şu anda hazır olmadıklarını belirten Obradovic, “Bazı anlarda iyi oynadık. Daha tecrübeli oyuncularımız ilginç kararlar aldı. Gecenin iyi olan şeyi maçı kazanmış olmamız. Önümüzde çok çalışmamız gereken şeyler var. Bizim basketbol hayatımızda kaybetmek önemli değil, neden kaybettiğimizi anlamak önemli. Neden kötü oynadık anlamamız lazım. Antrenmanda çok farklı tablo vardı. Umuyorum daha iyi olacaklar. Taraftarlarımıza destek için teşekkür ediyorum. Her zaman bizimle olsunlar. Özellikle bu seneki takvimde kullanmadığım oyuncular vardı. Hepsi hazır olması lazım” şeklinde konuştu.

Brose Bamberg maçında kötü oynadıklarını belirten Bogdan Bogdanovic ise, hatalarından ders çıkaracaklarını söyledi.

Brose Bamberg cephesi

Brose Bamberg Başantrneörü Andrea Trinchieri, mağlup oldukları Fenerbahçe ile mücadele edemediklerini ve sarı-lacivertlilere saygı duyduğunu söyledi.

Brose Bamberg, THY Euroleague’in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 67-66 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Brose Bamber Başantrneörü Andrea Trinchieri açıklamalarda bulundu.

Son anlarda kimin kazanacağının belli olmadığını belirten Andrea Trinchieri, “Daha iyi oynamamız gerekirdi. Fenerbahçe’nin gücü ile mücadele edemedik. Hücumda daha iyi olabilirdik. Fenrbahçe’ye saygı duyuyoruz. Oyuncularına, taraftarlarına. Sonuçtan mutlu değiliz. Euroleague çok uzun bir maraton hatalarımızı değerlendirip, yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.