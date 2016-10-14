Diğer
Kategoriler

Obradovic: 'Hazır değiliz'

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, daha hazır olmadıklarını belirterek, “Gecenin iyi olan şeyi maçı kazanmış olmamız. Önümüzde çok çalışmamız gereken şeyler var. Bizim basketbol hayatımızda kaybetmek önemli değil, neden kaybettiğimizi anlamak önemli” dedi.

Obradovic: Hazır değiliz

14 Ekim 2016 23:22

Fenerbahçe, THY Euroleague’in ilk haftasında Alman ekibi Brose Bamberg’i 67-66’lık skorla mağlup ederek galibiyetle başladı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısından Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ve oyuncusu Bogdan Bogdanovic açıklamalarda bulundu.

Şu anda hazır olmadıklarını belirten Obradovic, “Bazı anlarda iyi oynadık. Daha tecrübeli oyuncularımız ilginç kararlar aldı. Gecenin iyi olan şeyi maçı kazanmış olmamız. Önümüzde çok çalışmamız gereken şeyler var. Bizim basketbol hayatımızda kaybetmek önemli değil, neden kaybettiğimizi anlamak önemli. Neden kötü oynadık anlamamız lazım. Antrenmanda çok farklı tablo vardı. Umuyorum daha iyi olacaklar. Taraftarlarımıza destek için teşekkür ediyorum. Her zaman bizimle olsunlar. Özellikle bu seneki takvimde kullanmadığım oyuncular vardı. Hepsi hazır olması lazım” şeklinde konuştu.

Brose Bamberg maçında kötü oynadıklarını belirten Bogdan Bogdanovic ise, hatalarından ders çıkaracaklarını söyledi.

Brose Bamberg cephesi

Brose Bamberg Başantrneörü Andrea Trinchieri, mağlup oldukları Fenerbahçe ile mücadele edemediklerini ve sarı-lacivertlilere saygı duyduğunu söyledi.

Brose Bamberg, THY Euroleague’in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 67-66 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Brose Bamber Başantrneörü Andrea Trinchieri açıklamalarda bulundu.

Son anlarda kimin kazanacağının belli olmadığını belirten Andrea Trinchieri, “Daha iyi oynamamız gerekirdi. Fenerbahçe’nin gücü ile mücadele edemedik. Hücumda daha iyi olabilirdik. Fenrbahçe’ye saygı duyuyoruz. Oyuncularına, taraftarlarına. Sonuçtan mutlu değiliz. Euroleague çok uzun bir maraton hatalarımızı değerlendirip, yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Etiketler: obradovic


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!