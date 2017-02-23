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Obradovic: 'İkinci çeyrekte daha iyi oynadık'

THY Euroleague’in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Olympiakos’u 67-64 mağlup etti. Maç sonrası Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, “İkinci çeyrekte daha iyi oynadığımızı düşünüyorum çünkü savunmamızı toparladık” dedi.

Obradovic: İkinci çeyrekte daha iyi oynadık

23 Şubat 2017 23:55

THY Euroleague’in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Olympiakos’u 67-64 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Obradovic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İnişli çıkışlı bir maç olduğunu aktaran Obradovic, “Çok inişli çıkışlı bir maç oldu. İlk çeyreğe 7-0’lık bir seri ile başladık. Çok tembel başladılar. Hem hücum hem savunma açısından çok kötü kararlar aldık. İkinci çeyrekte daha iyi oynadığımızı düşünüyorum çünkü savunmamızı toparladık. Üçüncü çeyrekte de ilk defa yapmadığımız şeyleri yaptık. Hücum açısından çok tembeldik ve rakibimize asistler yaptık. Hem hücumda hem savunmada maçı bırakmış gibiydik. Basketbol maçında son saniyelerde hücumdan sayı üretebilirsiniz. Oyuncularla hep şunu konuştuk. Savaşmaya devam edin daha henüz bitmedi ve aynı şekilde oynayın. İçimizden gelen bir enerji var tabii ki ama daha önemlisi taraftarlardan gelen enerjiydi. Ülker Arena’da müthiş bir gece yaşattıkları için onlara teşekkür ediyorum” dedi.

"Olympiakos'tan 9 sayı fazla ürettik" 

Maçın genelinde Olympiakos'tan daha iyi olduklarını aktaran Obradovic, “Maçta önemli bir nokta daha var Olympiakos’tan 9 sayı fazla ürettik ve 7 serbest atışımız daha fazlaydı. En önemli anahtarlardan biri ribaundları domine etmekti. İlk çeyrekte sadece 1 ribaund aldılar. Maçın sonunda da 6. top çalmada da biz avantajlıydık. Kötü atışlarımız oldu. 6 daha fazla atışımız vardı ve iki sayı daha fazla atmış olduk. 3 sayılıklarda da vardı. Bir takım ne kadar iyi olursa olsun maçı kazanmak istediği zaman bir yolunu bulması gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: fenerbahçe, obradovic


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