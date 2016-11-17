Fenerbahçe, THY Euroleague’in 8. haftasında evinde karşılaştığı Anadolu Efes’i 88-80’lik skorla mağlup ederek, 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Fenerbahçe’nin kaptanı Melih Mahmutoğlu ve Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic açıklamalarda bulundu.

Üç maçtan sonra galip geldiklerini söyleyen Obradovic, “Ciddi moral oldu. Maccabi ile çok benzeşen bir takımla oynadık. Bugün tamamen farklı bir tablo vardı. Bazı pozisyonlarda top kaybı yaptık, topu ellerine verdik onlar da sayıya çevirdiler. İlk yarıda kontrol bizdeydi. Hem üçlüklerde hem ikiliklerde çok iyiydik. Bizim normal kalitemiz aslında bu. THY Avrupa Ligi'nin en kötü 2 sayı atan takımı olmamamız gerekiyor. Oyuncuları tebrik ediyorum. Taraftarlarımız çok güzel destek verdi" şeklinde konuştu.

6 günde 4 maç yaptıklarını hatırlatan Obradovic, “Avrupa basketbolunda her maça hazır olmanız gerekiyor. Bugün biraz fazla rotasyon yapmaya çalıştım. Gelecekte de bunu yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Mahmutoğlu: “Bu maçla seriye başladık”

Melih Mahmutoğlu ise, "Üst üste üç maç kaybettik. İstediğimiz şekilde oynayamıyorduk ve bir galibiyet serisi yakalamamız gerekiyordu. Bu maçla o seriye başladık. Arka arkaya zorlu maçlar oynuyoruz. Bundan sonraki hedefimiz galibiyet odaklı. Seyircilere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes cephesi

Fenerbahçe’yi tebrik ederek konuşmasına başlayan Velimir Perasovic, şunları söyledi:

“İlk 25 dakika iyi basketbol oynadık, bu yüzden avantaj elimizdeydi. Özellikle avantajı daha da arttıracağımız yerlerde çok fazla faul kaçırdık. Son çeyrekte biz hücumda basket bulamazken Fenerbahçe sayı buldu ve farkı 10 sayıya çıkardılar. Bu da kırılma noktası oldu. Tabii ki savaştık birçok hücum ribauntu aldık ancak Fenerbahçe'yi kendi sahasında yenmek için yeterli değildi."

Oğuzhan Ort