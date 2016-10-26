Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Obradovic: İyi bir takıma karşı, çok iyi bir galibiyet aldık

Obradovic: İyi bir takıma karşı, çok iyi bir galibiyet aldık

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Zalgiris maçı sonrası yaptığı açıklamada, "İyi bir takıma karşı, çok iyi bir galibiyet aldık" dedi.

Obradovic: İyi bir takıma karşı, çok iyi bir galibiyet aldık

26 Ekim 2016 23:18

Turkish Airlines Euroleague 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibini 82-68 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, hem tecrübeli hem de yeni oyuncuların olduğu bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, ""Hem hücum hem de savunmada inanılmaz enerjisi olan bir takım. Hücumda çok hızlı koşup hızlı pas veriyorlar. Avrupa Ligi'ndeki en iyi ribaund alan takımlardan birisi. İlk çeyrek haricinde savunmamız çok iyiydi. Değiştirmemiz gereken şey hücumumuz. İyi savunma yaptıktan sonra daha iyi koşup oynama şansımız var. Çok fazla maç olduğu için fazla antrenman vakti olmuyor. Bunun için şikayet etmek istemiyorum ama gerçekler bunlar. Çok iyi bir takıma karşı, çok iyi bir galibiyet aldık. Benim için güzel diğer bir şey ise eski oyuncum Jasikevicius'a karşı burada oynamam. Fenerbahçe'de eski oyuncularını güzel bir şekilde karşıladı" dedi.

"Bogdanovic'in durumu ciddi"
Obradovic, maçta sakatlanan oyuncusu Bogdan Bogdanovic durumunun ciddi olduğunu belirtirken, Nikola Kalinic'in ise eski sakatlığının nüksettiğini ifade ederek, iki oyuncun da durumunun yarın netleşeceğini aktardı.

Zalgiris cephesi
Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise maçı küçük hatalarla kaybettiklerini dile getirdi. Litvanyalı başantrenör, Fenerbahçe'ye karşı oynamanın zor olduğuna ifade ederek, şunları söyledi:
"Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Çok hazır bir takım. Atletik olmaları en büyük avantajları. Genel olarak takım mücadelesinden memnunum ama küçük hatalarımızla kaybettik." 

Mehmet Selman Bektaş

Etiketler: açıklama, Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Zalgiris maçı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!