Turkish Airlines Euroleague 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibini 82-68 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, hem tecrübeli hem de yeni oyuncuların olduğu bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, ""Hem hücum hem de savunmada inanılmaz enerjisi olan bir takım. Hücumda çok hızlı koşup hızlı pas veriyorlar. Avrupa Ligi'ndeki en iyi ribaund alan takımlardan birisi. İlk çeyrek haricinde savunmamız çok iyiydi. Değiştirmemiz gereken şey hücumumuz. İyi savunma yaptıktan sonra daha iyi koşup oynama şansımız var. Çok fazla maç olduğu için fazla antrenman vakti olmuyor. Bunun için şikayet etmek istemiyorum ama gerçekler bunlar. Çok iyi bir takıma karşı, çok iyi bir galibiyet aldık. Benim için güzel diğer bir şey ise eski oyuncum Jasikevicius'a karşı burada oynamam. Fenerbahçe'de eski oyuncularını güzel bir şekilde karşıladı" dedi.

"Bogdanovic'in durumu ciddi"

Obradovic, maçta sakatlanan oyuncusu Bogdan Bogdanovic durumunun ciddi olduğunu belirtirken, Nikola Kalinic'in ise eski sakatlığının nüksettiğini ifade ederek, iki oyuncun da durumunun yarın netleşeceğini aktardı.

Zalgiris cephesi

Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise maçı küçük hatalarla kaybettiklerini dile getirdi. Litvanyalı başantrenör, Fenerbahçe'ye karşı oynamanın zor olduğuna ifade ederek, şunları söyledi:

"Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Çok hazır bir takım. Atletik olmaları en büyük avantajları. Genel olarak takım mücadelesinden memnunum ama küçük hatalarımızla kaybettik."

Mehmet Selman Bektaş