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Obradovic: İyi oynamaya devam etmek istiyoruz

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, “İlk yenilgiyi onlara karşı almıştık. Buna rağmen iyi oynamaya devam etmek istiyoruz” dedi.

Obradovic: İyi oynamaya devam etmek istiyoruz

24 Ocak 2017 10:01

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic ile oyuncu Ali Muhammed, THY Euroleague’in 19. hafta maçında karşılaşacakları Unics Kazan karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Obradovic: "Rakibimize büyük saygı duyuyoruz"
Rakiplerine büyük saygı duyduklarını ifade eden Zeljko Obradovic, "Sezonun ilk yenilgisini İstanbul’da onlara karşı almıştık. Buna rağmen iyi oynamaya devam etmek istiyoruz. Eğer kazanmak istiyorsak, son Euroleague maçımızdaki oyun seviyemizi tekrar ettirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Ali Muhammed: "Tamamen mücadeleye konsantre olacağız"
Unics Kazan maçıyla ile ilgili görüşlerini paylaşan Ali Muhammed ise şöyle konuştu:
“İlk maçı kendi evimizde kaybettiğimiz bir takıma karşı, önemli bir deplasman maçı daha oynayacağız. Mücadeleye tamamen konsantre olacağız ve her oyuncumuz, elinden gelenin en iyisini parkeye koyacak. Bunu yaptığımız zaman, Panathinaikos maçında olduğu gibi, yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok.”
 

Etiketler: Zeljko Obradovic


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