Fenerbahçe ile Kızılyıldız arasında oynanan THY Euroleague 11. hafta maçının ardından her iki takımın başantrenörü açıklamalarda bulundu.

THY Euroleague’in 11. Haftasında Fenerbahçe, Ülker Sports Arena’da karşılaştığı Sırp ekibi Kızılyıldız’ı 87-72’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ile sarı-lacivertli oyuncu Ekpe Udoh ve Kızılyıldız Başantrenörü Dejan Radonjic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kızılyıldız karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Obradovic, “Genç yetenekleri olan ve tecrübeli isimleri de bulunan bir rakibe karşı oynadık. Rotasyon için çok önemli iki oyuncusu olmadan buraya geldiler. Savunmada çok agresif oynadıklarını maçtan önce konuştu. Sürenin çoğunu iyi kullandık, iyi oynadık ama iniş çıkışlar da oldu. Özellikle Vesely, Antic ve Udoh bugün çok iyiydi. Bu bir takım oyunu ve oyuncularımızın hepsi çok iyi oynadı. Beynimizdeki çipi değiştirip Banvit maçına hazırlanacağız. Taraftarlarımıza bir kez daha güzel atmosfer için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ekpe Udoh ise "Çok güzel bir maç oldu, güçlü başladık. Zor bir maç olmadı. Umarım, Panathinaikos maçını da kazanarak Obradovic’e o sevinci yaşatabiliriz” dedi.

KIZILYILDIZ CEPHESİ

Fenerbahçe’yi tebrik eden Kızılyıldız Başantrenörü Radonjic, “İlk çeyrekte iyi değildik, ikinci çeyrekte savunma sorunu yaşadık ve Fenerbahçe kontrolü ele geçirdi. Adriyatik Ligi’ndeki bir sonraki maçımıza hazırlanacağız. Fenerbahçe’ye başarılar diliyorum” diye konuştu.