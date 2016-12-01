Fenerbahçe, THY Euroelague’in 10. haftasında Ülker Sports Arena’da karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid’i 78-77’lik skorla mağlup etti. Mücadele sonrasında Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ile oyunculardan Nunnally basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bu tür maçlarda detayların belirdiğini söyleyen Obradovic, “Son saniyelerde savunmamız çok iyiydi ve savunma ribaundunu alarak maçı kazanmayı başardık. Çok gereksiz top kayıplarımız oldu. Taraftarlarımızdan inanılmaz enerji aldık ve destekleri için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

OBRADOVİC: “NUNNALLY MÜKEMMEL OYNADI”

İki eksikle mücadele ettiklerini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, “Antic ve Bogdanovic olmadan kolay olmuyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk saniyeden son saniyeye kadar savaştılar ve bizim için önemli bir galibiyet elde ettiler. Sadece galibiyet için değil böyle bir takıma karşı nasıl oynanması gerektiğini de göstermiş oldular. Nunnally mükemmel oynadı. İnanılmaz çalışıyor ve bugün herhalde geldiğinden beri en iyi maçını oynadı” diye konuştu.

Nunnally ise "Artık adımımı yükseltmem gerekiyordu. Bu maçta her şeyi yapmam gerekiyordu. Herkes çok iyi ve çok iyi savaştı. Yapmamız gereken buydu” dedi.