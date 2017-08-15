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Obruk gölünde balıklar ani iklim değişikliğinin kurbanı oldu

Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin, Obruk Gölünde meydana gelen balık ölümlerinin ani iklim değişikliklerinden kaynaklandığını belirtti.

Obruk gölünde balıklar ani iklim değişikliğinin kurbanı oldu

15 Ağustos 2017 14:45

İki gün önce, Mucur ilçesi sakinlerinin Obruk gölünde balıkların telef olduğu ve yetkililerin önlem alması gerektiğine dair yaptığı basın açıklamasına, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin yazılı açıklama ile yanıt verdi. Balık ölümlerinin durdurulması için gerekli tedbirlerin alındığını belirten İl Müdürü Kenan Şahin, açıklamasında, "Kırşehir’de yaşanan ani iklim değişikliği ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle azalan oksijen miktarı 10 dekar alanlık bir alanda bulunan Obruk Gölünde balık ölümlerine neden olmaktadır. Yaşanan balık ölümleri ile ilgili olarak gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Yaşanan balık ölümleri çok az miktardadır. Obruk Gölünde balık ölümlerinin durdurulması için alt yapı çalışmaları devam etmektedir ve bütün tedbirler alınmıştır. Suyun debisinin düşmemesi için tarımsal sulanma kısıtlanmıştır, ayrıca göle yakın zamanda balık bırakılacaktır" ifadelerine yer verdi. 

Enderhan Öz

Etiketler: balık, iklim değişikliği, Obruk gölü


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