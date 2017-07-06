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Ocağa yemek koyup uyuyunca hastanelik oldu

Elazığ’da ocağa yemek koyan Vahdet G. uyuyunca mutfakta yangın çıktı. Dumandan etkilenen Vahdet G., komşuları tarafından kurtarıldı.

Ocağa yemek koyup uyuyunca hastanelik oldu

06 Temmuz 2017 07:39

Olay, merkez Sarayatik Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesinde bulunan 5 katlı bir binanın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemeği ısıtmak için tencereyi ocağa bırakan Vahdet G., daha sonra uyuya kaldı. Dibi tutan tencere yanmaya başladı. Daireden koku ve dumanın geldiğini fark eden komşuları bir yandan kapıyı açmaya çalışırken diğer yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Kapıyı kırarak açmayı başaran komşuları dumandan etkilenen G.’yi evden çıkardı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, dumandan etkilenen Vahdet G. ise olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme yaptı. 

Kamil Can Kılıç
 

Etiketler: Ocak, yemek


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