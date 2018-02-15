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Ocak ayında bütçe fazlası 1,7 milyar lira oldu

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın 2018 Yılı Ocak ayı bütçe rakamlarını değerlendirdi. Bütçe gelirlerinin Ocak'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 oranında azalarak 58,2 milyar TL, bütçe giderlerinin ise yüzde 19,4 oranında artarak 56,5 milyar TL olarak gerçekleştiğini belirten Bakan Ağbal, bu çerçevede bütçe fazlası 1,7 milyar TL, faiz dışı fazla ise 7,7 milyar TL olduğunu açıkladı.

Ocak ayında bütçe fazlası 1,7 milyar lira oldu

15 Şubat 2018 11:31

Vergi gelirleri yılın ilk ayında yüzde 7,4 oranında artarak 52 milyar TL olduğunu bildiren Ağbal, vergi gelirleri içerisinde gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, petrol ve doğalgaz ürünleri ile motorlu taşıtlardan alınan ÖTV ile harç gelirleri ekonomideki gelişmeye paralel olarak yüksek artış kaydettiğini açıkladı. Diğer taraftan iadelerin hızlandırılması ve ihracattaki KDV iadelerinin yüksek gerçekleşmesi KDV iadelerini yüzde 63 oranında artırdığını, bunun etkisiyle net KDV tahsilatı yüzde 1,2 oranında azaldığını belirten Maliye Bakanı, "Tütün mamullerinden alınan ÖTV ise baz etkisi nedeniyle azalış göstermiştir. Ayrıca yeniden yapılandırma kapsamında Ocak ayı içerisinde 2 milyar TL gelir elde edilmiş olup yapılan ödeme tutarı esas alındığında yeniden yapılandırmaya uyum yüksek seviyede seyretmektedir" dedi.

Ekonomideki canlılığın 2018 yılında vergi gelirleri performansının orta vadeli programda öngörülen hedefleri yakalayacağını işaret ettiğinin altını çizen Bakan Ağbal, "Vergi dışı diğer gelirler ise baz etkisi nedeniyle azalmıştır. Ocak ayı bütçe harcamaları bütçe hedefleri ile uyumlu bir şekilde gerçekleşmiştir. Özellikle ekonominin ihtiyacı olan kamu yatırımlarının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefi doğrultusunda harcama gerçekleşmeleri de Ocak ayı içerisinde artış göstermiştir. Bununla birlikte faiz dışı giderlerin yıl içerisinde bütçe ödenekleriyle uyumlu bir şekilde olması hususunda kararlılığımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Ağbal, önümüzdeki aylarda mali disiplinden taviz vermeden OVP hedefleri içinde kalarak yılsonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstereceklerini de vurguladı.
 

 

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