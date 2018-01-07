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Ocak ayında deniz keyfi!

Yurdu etkisi altına almaya başlayan soğuk hava ve kar yağışı birçok bölgede hayatı felç ederken, Antalya’nın Alanya ilçesinde ise güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denize girip güneşlendi.

Ocak ayında deniz keyfi!

07 Ocak 2018 17:42

Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken, Alanya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı. Ocak ayının gelmesine rağmen güneşli havayı fırsat bilen turistler Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girerek güneşlenmenin keyfini çıkardı. Kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi.

Hafta sonu yağış beklentisi

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede perşembe gününe kadar güneşli ve yer yer parçalı bulutlu bir hava beklendiği öğrenilirken, hafta sonu ise yağışın etkili olmasının tahmin edildiği kaydedildi. 

Erdal Anak

 

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