Ocak ayında hangi balıklar tüketilmelidir?

Omega-3 yağ asitlerinin en kaliteli kaynağı olarak bilinen balık aynı zamanda yüksek miktarda kaliteli protein, vitamin ve mineral içeriyor. VM Medical Park Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniğinden Diyetisyen Kübranur Ak, balığın doymamış yağ asidi içerdiğini, beslenmede etin içerdiği gibi doymuş yağlarla değiştirildiğinde kolesterol seviyelerini azaltabildiğini belirterek, önemli bilgiler paylaştı. Ak, “Sağlığımız için birçok noktada bizlere fayda sağlayan balığı sık tüketmemiz için birden fazla sebep vardır. Balık, içerdiği omega-3 yağ asitleri sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek vücudu gribe ve enfeksiyonlara karşı korur. Prostat, meme ve kolon kanseri başta olmak üzere birçok kanser türünde omega-3 yağ asitleri etkilidir” dedi.

Balığın hücreleri yenileyip cildin elastikiyeti için gerekli olan bir besin öğesi olduğunu belirten Diyetisyen Kübranur Ak, “Aynı zamanda deniz ürünleri doğum sonrası depresyonu önlemek için yardımcıdır” diye konuştu.

Dyt. Ak konuya dair şu bilgileri verdi: “Balık düzenli olarak tüketildiğinde gözleri parlak ve sağlıklı tutmaya yardımcı olur. Bağırsak sağlığı için faydalıdır. Diyabeti geciktirir. Ayrıca hem disleksi ve hem de öğrenme zorluklarını önlemede yardımcı olduğu son yapılan bilimsel araştırmalar ile kanıtlanmıştır. Özellikle okul çağı çocuklarının somon, ton ve uskumru gibi omega-3 yağ asidinden zengin yağlı balıkları tüketmeleri sağlanılmalıdır. Mevsiminde tüketilen balıklar daha lezzetli ve yararlı olduğu için balık seçimine dikkat edilmelidir. Ocak ayında tercih edilebilecek balıklar uskumru, lüfer, palamut, istavrit, çinekop, tekir, kefal, kırlangıç ve hamsidir. Ocak ayında kefal ve hamsi olması gerektiği gibi tam yağlı duruma gelirler ocak ayında en bol dönemini yaşayan balıklardır.”