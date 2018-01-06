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Ocak ayının başında mangal keyfi

Ocak ayında yazdan kalma bir gün yaşayan İstanbullular sahillere akın etti. Vatandaşlar güzel havanın tadını aileleri ile birlikte sahilde mangal yaparak çıkardı.

Ocak ayının başında mangal keyfi

06 Ocak 2018 18:26
Ocak ayının başında mangal keyfi - Tıkla İzle

İstanbul Ocak ayında yazdan kalma bir gün yaşadı. Kışın en sert yaşandığı aylardan biri olan Ocak ayında güneşi gören vatandaşlar sahillere akın etti. Vatandaşlar güzel havanın tadını aileleriyle birlikte mangal yaparak çıkardı. Yazdan kalma bir gün yaşayan vatandaşlardan kimileri mangal yaparken kimileri de sahilde yürüyüş yapmayı tercih etti. Kışın çocuklarıyla fazla dışarı çıkamadığını söyleyen vatandaşlar, “Hava güzeldi çocuklarla beraber bir gün geçirelim dedik. Ailece güzel havanın tadını çıkarmak için sahile geldik” dediler. 

Mehmet Altunışık
 

 

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