Ocak ayının başında mangal keyfi

İstanbul Ocak ayında yazdan kalma bir gün yaşadı. Kışın en sert yaşandığı aylardan biri olan Ocak ayında güneşi gören vatandaşlar sahillere akın etti. Vatandaşlar güzel havanın tadını aileleriyle birlikte mangal yaparak çıkardı. Yazdan kalma bir gün yaşayan vatandaşlardan kimileri mangal yaparken kimileri de sahilde yürüyüş yapmayı tercih etti. Kışın çocuklarıyla fazla dışarı çıkamadığını söyleyen vatandaşlar, “Hava güzeldi çocuklarla beraber bir gün geçirelim dedik. Ailece güzel havanın tadını çıkarmak için sahile geldik” dediler.

Mehmet Altunışık

