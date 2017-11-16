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Ocak-Ekim döneminde 17 milyon adet çekin toplam tutarı 651 milyar TL oldu

Ocak-Ekim döneminde 17 milyon adet çekin toplam tutarı 651 milyar TL oldu

Ocak-Ekim döneminde 17 milyon adet çekin toplam tutarı 651 milyar TL oldu

16 Kasım 2017 12:33

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin yayınladığı 2017 yılı Ekim ayı çek raporuna göre; 2017’nin 10 aylık döneminde bankalara ibraz edilen 530 bin keşideciye ait 17 milyon adet çekin toplam tutarı 651 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre; çek tutarı yüzde 11 artarken; keşideci sayısı yüzde 3, çek adedi ise yüzde 5 azaldı. Yılın 10 ayında, bankalara ibrazında karşılıksız işlemi yapılan, 44 bin keşideciye ait380 bin adet çekin toplam tutarı 14 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 27 bin keşideciye ait toplam 3 milyar TL tutarındaki 87 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 38, keşideci sayısı yüzde 28, adet ise yüzde 43 azaldı. Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 1,8 puan azalarak yüzde 2,2, adet olarak ise 1,5 puan azalarak yüzde 2,2 oldu. Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve adedinin en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya, keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il ise sırasıyla İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa oldu.

 

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