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Ocak ve Şubat ayı SGK prim ödemelerinde erteleme

Sosyal Güvenlik Kurumu Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, 2016 yılının aralık ayı, 2017 yılının ise ocak ve şubat aylarına ait primlerin bir kısmı ertelendiğini söyledi.

Ocak ve Şubat ayı SGK prim ödemelerinde erteleme

01 Kasım 2017 18:15

İl Müdürü Mehmet Uzun yaptığı açıklamada, "Bu kapsamda;2016 yılı aralık ayına ait ertelenen sigorta prim borçlarının 31/10/2017 tarihine kadar, 2017 yılı ocak ayına ait ertelenen sigorta prim borçlarının 30/11/2017 tarihine kadar, 2017 yılı şubat ayına ait ertelenen sigorta prim borçlarının ise 26/12/2017 tarihine kadar, ödenmesi gerekmektedir“ dedi.

Uzun, açıklamasında, "Ertelenen sigorta primlerinin bu sürelerin sonuna kadar ödenmemesi durumunda (2016 yılı ve öncesinde tescil edilen iş yerleri hariç olmak üzere) bu sürelerin sona erdiği tarihleri takip eden aylarda asgari ücret desteğinden yararlanılması mümkün olmayacaktır.Ayrıca ertelenen sigorta primlerinin bu sürelerin sonuna kadar ödenmemesi durumunda bu borçlar ödenmediği sürece teşvikli bildirge düzenlenemeyecektir. İşverenlerimizin asgari ücret desteğinden ve teşviklerden yararlanabilmeleri açısından ertelenen tutarları bu sürelerin sonuna kadar ödemeleri önem arz etmektedir. Bununla birlikte ertelenmiş olan prim borçlarının KDV mahsubu ile ödenmesi mümkün bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. Ertelenen prim borçlarının KDV mahsubu ile ödenmek istenmesi durumunda ödemenin mümkün olduğu belirten Uzun, "2016 yılı aralık ayına ait ertelenen sigorta prim borçlarının 20.11.2017 tarihine kadar, 2017 yılı ocak ayına ait ertelenen sigorta prim borçlarının 20.12.2017 tarihine kadar, 2017 yılı şubat ayına ait ertelenen sigorta prim borçlarının ise 22.01.2018 tarihine kadar, ödenmesi mümkün bulunmaktadır" diye konuştu.

Etiketler: Gaziantep, SGK

 

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