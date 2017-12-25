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Ocakta unutulan yemek evi yakıyordu| Aydın haberleri

Aydın’ın Efeler ilçesinde, yer ocağında pişirilen yemeğin altındaki ateşten sıçrayan kıvılcım az daha bir evi kül ediyordu.

Ocakta unutulan yemek evi yakıyordu| Aydın haberleri

25 Aralık 2017 13:59

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında Aydın’ın Efeler ilçesi Kemer Mahallesi Vakıf caddesinde bulunan bir evin müştemilatında yangın çıktı. Yer ocağında unutulan yemeğin altındaki ateşten sıçrayan kıvılcım, ocağın yanındaki odunları tutuşturdu. Odunların tutuşması ile çatıya sıçrayan yangından sonra dumanı fark eden komşular hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, müştemilatın çatısında yangından dolayı hasar oluştu.  

Onur Durmuş

Etiketler: aydın, Ocak, yemek

 

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