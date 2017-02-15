Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da asayiş, terör, narkotik ve özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu 30 ekip, terörist başı Abdullah Öcalan’ın yakalanarak yurda getirilişinin yıl dönümünde uygulama yaptı. Yaklaşık 400 polisin katıldığı uygulamalarda, ekipler konvoy halinde ara sokaklara girerek kahvehane ve iş yerlerini denetledi. Yaklaşık 20 iş yeri, 700 şahıs ve 369 aracı inceleyen ekipler, bir aranan şahsı yakalarken bir de ruhsatsız silah ele geçirdi.

Ekiplere özel harekat polisleri ve zırhlı araçlar da eşlik etti.

Şinasi İnan