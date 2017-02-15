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Oda TV Davası öncesi gazetecilerden basın açıklaması

Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Soner Yalçın ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın da aralarında bulunduğu 13 sanıklı Oda TV davası öncesi adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Gazeteci Özgür Mumcu tarafından okunan açıklamada, Şık’ın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu olduğu hatırlatıldı.


15 Şubat 2017 11:33

Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Soner Yalçın ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın da aralarında bulunduğu 13 sanıklı Oda TV davası öncesi bir grup gazeteci Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Grup adına, gazeteci Özgür Mumcu tarafından yapılan açıklamada, Oda TV davasının FETÖ tarafından organize edildiği belirtilerek, davanın sanıklarından Ahmet Şık’ın, geçtiğimiz haftalarda FETÖ üyeliği suçundan tutuklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, gazetecilerin Balyoz Kumpas davasının da görüleceği belirtilerek, burada tutuklu yargılanan sanıkların da tahliye edilmesi gerektiği vurgulandı. Mumcu, açıklamanın sonunda ise “Gazetecilik yapmak suç değildir, gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Yansak da dokunacağız” dedi.

Bir süre, "Özgür basın susturulamaz” ve “Ahmet çıkacak yine yazacak” sloganları atan grup daha sonra duruşmayı takip etmek üzere adliyeye girdi. 

Başak Akbulut

Etiketler: Ahmet Şık, basın açıklaması, Nedim Şener, Oda TV Davası, soner yalçın


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