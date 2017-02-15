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Odatv davası 12 Nisan tarihine ertelendi

Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Soner Yalçın ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın da aralarında bulunduğu 13 sanıklı Odatv davası, 12 Nisan 2017 tarihine ertelendi. Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Soner Yalçın ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın da aralarında bulunduğu 13 sanıklı Odatv davasının görülmesine devam edildi.

Odatv davası 12 Nisan tarihine ertelendi

15 Şubat 2017 19:37

İstanbul 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sabah saatlerinde görülmeye başlanan duruşmada sanıklar, savcının bir önceki duruşmada Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin açıkladığı mütalaaya karşın savunma yaptı. Sanıkların ardından, avukatları da söz alarak mütalaaya karşın beyanlarda bulundu. Yaklaşık 9 saat süren duruşmanın ardından kısa bir ara verildi.

Duruşma 12 Nisan'a ertelendi

Mahkeme başkanı, heyetteki 2 üyenin değişmesi ve kapsamlı bir dava olması nedeniyle dosyayı incelemeye alacaklarını belirterek, duruşmayı 12 Nisan 2017 tarihine erteledi.

Başak Akbulut
 

Etiketler: Oda tv


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