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OdaTV Davası’nda mütalaa yine açıklanmadı

Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Soner Yalçın ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın da aralarında bulunduğu 13 sanıklı OdaTV davasında beklenen mütalaa, savcının yeni görevlendirilmiş olması nedeniyle yine açıklanmadı.

OdaTV Davasında mütalaa yine açıklanmadı

24 Ekim 2016 12:11

Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Soner Yalçın ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın da aralarında bulunduğu 13 sanıklı Odatv davasının görülmesine devam edildi.

İstanbul 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Yalçın Küçük, Muhammed Sait Çakır, Barış Pehlivan, Hanefi Avcı, Nedim Şener, Ahmet Şık, Barış Terkoğlu ve İklim Ayfer Kaleli ile sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme heyeti, duruşma savcısı Ali Kaya’ya söz vererek, mütalaasını hazırlayıp hazırlamadığını sordu. Cumhuriyet Savcısı Ali Kaya, bu mahkemede yeni görevlendirildiğini ve bu nedenle yeterli incelemeyi yapamadığını belirterek, mütalaa hazırlamak için ek süre istedi.

“İddianameyi polis çırakları yazdı”
Savcı Kaya’nın ardından, tutuksuz sanık Yalçın Küçük söz isteyerek, kendisini daha önce yargılayan mahkeme heyetleri ilişkin açıklamalarda bulundu. ODATV iddianamesini yazan savcı Cihan Kansız’ın şu anda firari olduğunu belirten Küçük, “Cihan Kansız var, kaçak. Bu mahkeme beni cezaevine attı. Ben ‘Bu iddianameyi Kansız yazmadı, polis çırakları yazdı’ dedim. O polis çırağı da Nazmi Ardıç’tır. Nazmi Bey, şu anda kötü işler yaptığı için hapiste. İddianameye göre CHP’yi PKK’yı ben yönetiyorum. Soner Yalçın’ı da ben yönetiyorum. En zoru da Soner’i yönetmek. Ben buraya bir kumpasla geldiğime inanmıyorum. Devlette, hukukta kumpas olmaz. Herkes gitti, biz kaldık. Bir gün bir okul açılırsa nasıl sanık olunur onları anlatırım” diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyayı esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için duruşma savcısına gönderdi. Duruşma 14 Aralık 2016 tarihinde ertelendi.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından hazırlanan 134 sayfalık iddianamede, Ergenekon Silahlı Terör Örgütü yöneticisi olduğu iddia edilen Yalçın Küçük’e yönelik çalışmalar devam ettiği esnada, Küçük’ün ODATV isimli internet sitesinin imtiyaz sahibi Soner Yalçın ve ODATV çalışanları ile örgütsel irtibatının bulunduğu öne sürülmüştü. Soner Yalçın’ın da Ergenekon soruşturması kapsamında haklarında işlem yapılan şüphelilerden birçoğu ile irtibatlı olduğu belirtilen iddianamede, “Yalçın Küçük'ün talimatı ile örgütün internet medyasını oluşturan ODATV’de örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda yönlendirme amaçlı yayın yapıldığı ve bu doğrultuda kamuoyunun şekillendirilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir" denilmişti.

Yalçın Küçük’e 41,5 yıla kadar hapis talebi
İddianamenin bir numaralı sanığı Prof. Dr. Yalçın Küçük’ün “silahlı örgüt kurmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin, yasaklanan bilgileri temin, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve özel hayatın gizliliğinin ihlal" suçlarından 22 yıldan 41,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. “Ergenekon silahlı terör örgütü amaçları doğrultusunda medya imkanlarını kullanarak kara propaganda ve toplumu yanlış bilgilendirme faaliyetleri icra ettiği iddia edilen Soner Yalçın’ın bu amaçla diğer örgüt üyesi şüphelileri talimatlarıyla yönlendirdiği belirtilerek “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, yasaklanan bilgileri temin etmek, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, Özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme" suçlarından 14 yıldan 34 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Ahmet Şık, Nedim Şener ve Hanefi Avcı’nın “Ergenekon silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sanık Barış Pehlivan’ın “Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olmak, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından 10 yıldan 23 yıla kadar, Barış Terkoğlu’nun “Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olmak, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından 8,5 yıldan 18 yıla, Doğan Yurdakul’un “Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olmak, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 9 yıldan 21 yıla Müyesser Uğur’un “Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, Coşkun Musluk’un “Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olmak, yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan 8 yıldan 18 yıla, Muhammet Sait Çakır’ın “Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olmak, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından 9 yıldan 21 yıla, İklim Ayfer Kaleli’nin “Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olmak, yargılamayı etkilemeye teşebbüs, Özel hayatın gizliliği ihlalö suçlarından 8 yıldan 20 yıla, Ahmet Mümtaz İdil’in “Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olmak, yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 8 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaşif Kozinoğlu, cezaevinde vefat etmişti
Davanın tutuklu sanıklarından MİT Dış Operasyonlar Dairesi eski başkanı Kaşif Kozinoğlu hakkında, “Ergenekon silahlı terör örgütüne yardım etmekle örgüt üyesi kapsamında olduğu, niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri temin ettiği, yasaklanan bilgileri temin ettiği" iddiasıyla 11,5 yıldan 26 yıla kadar hapsi isteniyordu. Kozinoğlu, dava süreci devam ederken 13 Kasım 2011'de tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinde vefat etmişti. Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmesi üzerine, hakkındaki davanın, TCK'nın "Sanığın veya hükümlünün ölümü"nü düzenleyen 64. maddesi uyarınca 2012 yılında düşürülmesine hükmedilmişti.
İddianamede davanın tek şikayetçisi olan ve şu anda “terör örgütü üyeliği” suçundan tutuklu bulunan gazeteci Nazlı Ilıcak, dava sürecinde şikayetinden vazgeçmişti.

Başak Akbulut 

 


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