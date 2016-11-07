Yalıtım sektörünün önemli şirketlerinden ODE, Çorlu'daki iki tesisine ek olarak Eskişehir'de yatırımına başladığı dev üretim tesisinde ilk fazı tamamladı. 2017 yılının ilk çeyreğinde açılması planlanan yatırım devreye girdiğinde ODE Yalıtım, Türkiye yalıtım sektörünün en büyük kapalı alana sahip üreticisi olacağı açıklandı. ODE olarak tüm siyasi, ekonomik, jeopolitik olumsuzluklara rağmen 2015'te başladıkları yatırım atağına devam ettiklerini belirten ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Çünkü her zaman söylediğimiz gibi biz bu ülkeye inanıyor ve geleceğe yatırım yapıyoruz. Bu nedenle yatırımlarımıza hiç ara vermedik, vermeyi de düşünmüyoruz. Eskişehir'de 75 dönüm üzerinde kurduğumuz fabrikamızın ilk fazı tamamlandı. İnşaat ve makina montajı bitti. 2017 yılının ilk çeyreğinde üretime başlamayı planlıyoruz. Eskişehir fabrikası tamamlandığında toplam 100 bin metrekarelik kapalı alana çıkmış olacağız. Bu da bizi Türkiye yalıtım sektörünün en büyük kapalı alana sahip üretici konumuna taşıyacak" dedi.

Eskişehir fabrikasına toplamda 100 milyon TL'lik yatırım yapacaklarını anlatan Turan şunları söyledi: "Türkiye'nin ihracatında önemli bir paya sahip olmasından dolayı Eskişehir'de yatırım kararı aldık. 2030 yılı ihtiyaçlarına göre tasarlanan Eskişehir fabrikası Türkiye'nin en modern üretim tesisi olacak. Eskişehir üretim üssümüzün açılmasıyla 20 bin tona çıkartacağımız kauçuk köpüğü üretim kapasitesi sayesinde, teknik yalıtım sektöründe Çin ve Almanya arasındaki coğrafyanın da en büyük üreticisi olacağız".

