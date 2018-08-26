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Ödemiş'te depo yangını: 7 kişi dumandan etkilendi

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katında bulunan depoda yangın çıktı. Dumandan etkilenen 7 kişi merdiven yardımıyla binadan tahliye edildi.

Ödemişte depo yangını: 7 kişi dumandan etkilendi

26 Ağustos 2018 15:42

Ödemiş'in Atatürk Mahallesi'nde Yeşilyurt Caddesi No 68'de bulunan 4 katlı binanın zemin katındaki depoda sabah saat 07.00 sıralarında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Depodan çıkan dumanları fark eden apartman ve mahalle sakinleri durumu polise ve itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Depo ve önünde bulunan ahşap sebze meyve kasaları ile plastik meyve kasalarının tutuşması üzerine büyüyen alevler korkuturken, Gediz Elektrik ekipleri hemen elektrik akımını kesti. Apartmanda yaşayan vatandaşlar ise arka cepheden hidrolik merdiven yardımıyla tahliye edildi. 

Dumandan etkilenen Veysel Başar, eşi Gülseren Başar, kızı Burcu Başar, Mehmet Tokmak ve eşi Ayşe Tokmak, Mutsan Tokmak ile deponun hemen yanındaki binada oturan Namık Gider’in eşi Naciye Gider, 112 Acil Sağlık ambulansları ile Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesi sonunda yangın söndürülürken, soğutma işlemine geçildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler yaptı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri de olay yerinde çalışmalarda bulundu. Depoda sabah erken saatlerde başlayan yangının elektrik kontağından çıktığı öne sürüldü. 

Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 7 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonrası binanın ön cephesinde ve depoda geniş çapta maddi hasar meydana geldi. Ödemiş ilçesine hareketli dakikalar yaşatan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.  

 

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