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Ödemiş'te traktör kazaları: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bademli ve Küçükören mahallelerinde meydana gelen iki traktör kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


14 Kasım 2016 17:37

Edinilen bilgiye göre, İsmet Kundak (54) yönetimindeki 35 DT 2889 plakalı traktör, Bademli Mahallesi Ayçukuru Yaylası yakınlarında, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 17 metrelik uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü Kundak, olay yerinde hayatını kaybetti.
İlçede meydana gelen bir diğer traktör kazası ise Küçükören Mahallesi'nde meydana geldi. Küre Mahallesi istikametine doğru seyir halinde olan Onur Çark yönetimindeki 35 ZEN 31 plakalı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kaza sonucunda Onur Çark yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kerem Karamanlıoğlu 

 


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