Kaza, Ödemiş’in Çobanlar Mahallesi Karakışla Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazisinden dönen Y.K. yönetimindeki 35 Z 2974 plakalı römork takılı traktör, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Kazada traktörün arkasına takılı römork ters döndü. Römork içerisinde bulunan Güllü Şenol olay yerinde hayatını kaybederken, İbrahim Şenol ise yaralandı. İbrahim Şenol, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Traktör sürücüsü Y.K. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kerem Karamanlıoğlu



