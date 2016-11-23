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Ödemiş'te traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen kazada, traktörün arkasına takılı römorktaki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.


23 Kasım 2016 16:51

Kaza, Ödemiş’in Çobanlar Mahallesi Karakışla Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazisinden dönen Y.K. yönetimindeki 35 Z 2974 plakalı römork takılı traktör, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Kazada traktörün arkasına takılı römork ters döndü. Römork içerisinde bulunan Güllü Şenol olay yerinde hayatını kaybederken, İbrahim Şenol ise yaralandı. İbrahim Şenol, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Traktör sürücüsü Y.K. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kerem Karamanlıoğlu 

 


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