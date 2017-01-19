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Ödemiş’te yağmur sonrası tarlalarda sel mağduriyeti

İzmir’in Ödemiş ilçesi ve çevresinde, Küçük Menderes Sulama Projesi çerçevesinde yapılan arazi toplulaştırması çalışmaları şikayetlere neden oluyor.

Ödemişte yağmur sonrası tarlalarda sel mağduriyeti

19 Ocak 2017 08:08

Geçtiğimiz günlerde yağan yağmurların ardından tarlalarında biriken suların tahliye olmadığını belirten üreticiler, sorunun toplulaştırma çalışmaları sırasında tahliye derelerinin doldurulması nedeniyle yaşandığını iddia ettiler. Ödemiş’in Kaymakçı Mahallesi ve çevresinde yapılan arazi toplulaştırması sonrası bazı üreticiler, yol kotlarının yükseltilmesi ve su tahliye derelerinin iptal edilmesi nedeniyle tarlalarda biriken suların zarara yol açtığını söylediler. Kaymakçılı üretici Mehmet Kabar, kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, zararlarının karşılanması gerektiğini belirtti. Kabar, proje hataları nedeniyle sel haline gelen yağmur suyunun önünün kesildiğini ve tarım alanlarını su bastığını öne sürdü. Toplulaştırma projesi çerçevesinde düzgün arazi yolları açılacak yönündeki beklentinin büyük ölçüde gerçekleşmediğini ifade eden Kabar, “İp gibi yollar açılacağı söylendi ama durum böyle değil. Yüklenici firma ile ilgili denetim de yetersiz kaldı. Verilen sözler tutulmadı; üretici olarak mağdur olduk. Tarlalarımıza giremiyoruz” dedi.

Projede hatalar bulunduğunu öne süren Kabar, “Arazi toplulaştırması için eski su yolları yerine yeni su yolları açıldı. Suyun akış yönüyle oynandı. Dere yatakları değiştiğinden yeni yıl döneminde de gördük büyük sıkıntılar yaşandı. Yağmurla birlikte akacak yol bulamayan su olduğu gibi tarlalara doldu. Kimi vatandaşlar kendileri çözüm bulmaya çalıştı. Her yağışta benzer sıkıntıların olmaması için yetkililer gelip burada yapılanları denetlesin ve çözüm bulsun. Tarlalarda uzun süre su birikirse vatandaş nasıl ekip biçecek?” şeklinde konuştu.

Etiketler: Küçük Menderes Sulama Projesi, ödemiş


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