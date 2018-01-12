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ODTÜ’de alarma geçiren banka soygunu ihbarı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesi içindeki bir bankada meydana gelen soygun girişimi ihbarı, Üniversiteyi alarma geçirdi.

ODTÜde alarma geçiren banka soygunu ihbarı

12 Ocak 2018 08:44

Edinilen bilgiye göre, ODTÜ yerleşkesi içine bulunan bir bankaya kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce soygun girişiminde bulunulduğu iddia edildi. Bankanın içine girmeyi başaran hırsızın, kasayı açmaya çalıştığı sırada sirenler çalmaya başladı. Siren seslerine gelen güvenlik görevlileri, ormanlık alana kaçan bir kişiyi gördü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yerleşke içinde ve çevresinde arama çalışması başlatan polisler, civardaki taksi duraklarına kaçan zanlının eşgalini vererek şahsı bulmaya çalıştı. Üniversitenin tüm kapıları çıkışlara kapatıldı. 

Etiketler: banka soygunu, ODTÜ

 

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