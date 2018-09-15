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Ödül plaketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

Ödül plaketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı
Ödül plaketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

Siyaset Akademisi Karabük il birincisi Mustafa Çorbacı ödül plaketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında 18. Dönem Siyaset Akademisi ‘1919'dan 2019'a Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe' programının ödül sahiplerine plaketleri dağıtıldı. Düzenlenen 18. Dönem Siyaset Akademisi Ödül Töreninde Karabük il birincisi AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Üyesi Mustafa Çorbacı Oldu. Çorbacı'ya Plaketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Çorbacı, “ Ankaraya doğru hayatımın en gururlu yolculuklarından birini yaptım hem il birincisi olmanın hem de birincilik plaketini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almanın haklı gururunu yaşıyorum” dedi.
AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, teşkilatlar olarak girilecek her seçime hazır olduklarını belirterek, “Teşkilatımızı Temsil Eden İl Gençlik Kolları Üyemiz Mustafa Çorbacı kardeşimi tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının artarak devamını diliyorum. İl Teşkilatlarından İlçe Teşkilatlarına Kadın Kollarından Gençlik Kollarına Kadar gireceğimiz her seçime hazırız. Yaptığımız toplantılarımızda beyin fırtınası yaparak gelecek dönem hakkında planlar yapıyoruz. İl Başkanları toplantısında da Cumhurbaşkanımızın fikirleri ve gösterdiği yol doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. En yakın tarih deki seçimimiz yerel seçimler bu yerel seçimlerde Karabük merkez başta olmak üzere ilçelerde de ezici bir üstünlükle galip geleceğiz” diye konuştu.

Rıdvan Bostancı
 

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