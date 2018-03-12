Ödüllü Türk Filmi Listesi | En Çok Beğenilen Türk Filmleri

Ödüllü Türk Filmi Listesi. Yabancı film festivallerinde övgü ile karşılanmış ödüllü Türk filmleri listesi ve Türk Sineması’nın dünyadaki yerini belirleyen en iyi Türk Filmlerini sizler için bir araya getirdik. Peki Türk sinemasını dünyaya tanıtan ödüllü Türk filmleri hangileri. İşte detaylar...

SUSUZ YAZ | 1964 – Metin Erksan

Yönetmenliğini Metin Erksan’ın yaptığı, başrollerini; Hülya Koçyiğit, Erol Taş, Ulvi Doğan gibi güçlü oyuncu kadrosuyla Yurt dışında en büyük başarı kazanan ilk Türk Filmi oldu.

Türk sinemasının bugünlere gelmesindeki en önemli Türk filmi. Necati Cumalı’nın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan ve dönemin en çok ses getiren filmlerinden biri ‘Susuz Yaz’.

Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı Ödülü alarak, uluslar arası arenada Türk Filminin ilk büyük başarısı.

Filmin konusu; Susuz Yaz Türk Filminin hikayesi, su mülkiyeti üzerinedir. Erol Taş’ın oynadığı Osman, arazisinden çıkan suyu köyün kalanıyla paylaşmak istemez ve köylülerin tepkisini çeker. Türk sinemasının ilk ciddi başarısına imza attı.

SÜRÜ |1979 – Zeki Ökten

Yılmaz Güney, Sürü filminin senaryosunu hapishanede yazdı.

Başrollerini; Tuncel Kurtiz, Tarık Akan, Melike Demirağ, Levent İnanır, Erol Demiröz, Yaman Okay paylaştı.

Zeki Ökten’in yönettiği Sürü Filmi, 1977 yılında düzenlenen 27. Belirn Film Festivali’nde en iyi film ödülünü aldı.

Filmin konusu; Ödüllü Türk Filmi, Aşiretler arası çatışmaları ve insan ilişkilerini dramatik bir şekilde sergilemiştir. Ekonomik zorlamalarla çağdışı kalmış bir toplumun, ezilen kişilerini oluşturuyor. Bir sürünün Anadolu’nun doğusundan batısına trenle taşınması ön plana alarak, Anadolu’nun yoksulluğu, çaresizliği ve o günlerin siyasal çelişkileri ve çatışmaları beyaz perdeye yansıtıyor.

YOL | 1981 - Yılmaz Güney, Şerif Gören

Yol Türk Filmi senaryosunu Yılmaz Güney yazdı, Şerif Gören tarafından yönetildi.

Başrollerini; Tarık Akan, Halil Ergün, Necmettin Çobanoğlu, Şerif Sezer, Meral Orhonsay, Güngör Bayrak, Sevda Aktolga paylaştı.

Film, tüm dünyada Yılmaz Güney’in en iyi filmi olarak bilinir. Yılmaz Güney filmi cezaevinden yönetmiştir. Yurt dışında büyük ilgi gören turk filmi, Türkiye’de yasaklanmıştır. 1982 Cannes Film Festival’inde büyük ödül Altın Palmiye’yi kazandı.

Filmin konusu, İmralı Açık Cezaevi'nden bayram iznine çıkan beş mahkumun öyküsü iç içe gelişir. Seyit Ali, şeytana uyup kendisini aldatarak namusuna leke düşüren karısı Zine’ye cezasını vermek için köyüne gider. Filmin en ilginç ve sarsıcı bölümünü oluşturan öykü. Özellikle de kar sahneleri, Seyit'in karısını sırtında taşıması ve tövbekar Zine'nin donmaması için kamçıyla dövülmesi ve sonuçta ölmesi. Törelerin mahkum ettiği kadınlar, batının da ilgisini çektiği insan dramlarından biridir.

Güneşe Yolculuk | 1999 – Yeşim Ustaoğlu

Türkiye’de adeta ödüle boğulan, en güzel Türk filmleri içinde yerini aldı.

Yönetmenliğini Yeşim Usta’nın yaptığı, başrollerini; Nazmi kırık, nevruz baz, mizgin kapazan, ara güler paylaştı.

Tüm bunların yanında; 1999 yılında 49. kez düzenlenen Berlin Film Festivali’nden Jüri Özel Ödülü, Kudüs Film Festivali’nden Barış Ödülü, São Paulo Uluslararası Film Festivali’nden Uluslararası Jüri Ödülü, Festróia – Tróia Uluslararası Film Festivali’nden de Jüri Özel Ödülü kazanarak başarısını taçlandırmıştır.

Filmin konusu; farklı kültürlerden, farklı coğrafyalardan gelen iki insanın yolunun İstanbul’da kesişmesini anlatmaktadır.

UZAK | 2002 – Nuri Bilge Ceylan

Uzak, Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın çektiği bol ödüllü filmi.

Başrollerini, Muzaffer Özdemir, Mehmet Emin Toprak, Zuhal Gencer, Nazan Kesal Paylaştı.

2003 yılında Cannes Film Festivali’nde Büyük Ödül’ü kazandı. Chicago Uluslararası Film Festivali’nden en iyi ikinci film, Montpellier Film Festivali, Trieste Film Festivali ve Beyrut Film Festivali gibi yerlerden en iyi film ödülünü de kucaklayarak adeta 2003 yılına damga vuran en iyi Türk filmi olurken, uluslar arası başarısını da kanıtladı.

Filmin konusu; İdeallerinden uzaklaşmaya başladıkça yaşamının anlamını yitiren ve uzaklara gitmeyi düşleyen bir adamla, hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a gelen bir gencin hikayesini anlatıyor.

YAŞAMIN KIYISINDA | 2007- Fatih Akın, Buse Akın

Yönetmenliğini Fatih Akın’ın yaptığı Başrollerini; Nurgül Yeşilçay, Baki Davrak oynadı.

2007 60. Cannes Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü’nü kucaklayarak başarısını taçlandırdı. Aynı zamanda Almanya ve Türkiye’de birçok ödül kazanmıştır.

Filmin Konusu; Bir tarafta siyasi suçlarından dolayı aranan ve Almanya’ya kaçmak durumunda kalan Ayten; diğer tarafta ise Ayten’in annesine verdiği sözden ötürü, onu bulmak için Türkiye’ye giden Alman Dili ve Edebiyatı profesörü Nejat… Birbirinden oldukça alakasız ve tezat birçok karakteri içinde barındıran ancak buna rağmen tüm karakterlerin yolunu bir noktada kesiştirmesiyle fark oluşturan Yaşamın Kıyısında, kuşkusuz muazzam senaryosuyla ilgi odağı olmayı başaran bir film.

PANDORANIN KUTUSU | 2008 – Yeşim Ustaoğlu

Türk sinemasının özgün kadın yönetmenlerinden Yeşim Ustaoğlu’nun filmi Pandoranın Kutusu’nun Başrol Oyuncuları; Tsilla Chelton, Derya Alabora, Övül Avkıran, Osman Sonant, Tayfun Bademsoy, Onur Ünsal.

Ülke çapında birçok övgü kazanan ve ününü yurt dışına taşımayı başaran Türk Filmi Fajr Film Festivali’nden Jüri Özel Ödülü ve 56. San Sebastian Film Festivali’nden de de En İyi Film Ödülü ile dönerek başarısını tüm dünyaya kanıtlamıştır.

Filmin konusu, birbirleriyle olan iletişimlerini neredeyse koparmış üç kız kardeşin, kaybolan annelerini bulmak üzere büyüdükleri eve geri dönmeleriyle başlayan film, beraberinde bir iç hesaplaşmayı ve geçmiş günlerin muhasebesini de beraberinde getirmektedir. Pandora’nın Kutusu, adıyla müsemma bir şekilde o kutudan çıkan gizemin peşinden gitme yolunu seçmiştir.

ÜÇ MAYMUN | 2008 – Nuri Bilge Ceylan

Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan’ın 2008 yılında çektiği Türk Filmi ödül avcısı bir yapım. Başrollerini; Yavuz Bingöl, Hatice Aslan ve Ercan Kesal’ın paylaştı.

Üç Maymun Türk Filmi, Cannes Film Festivali’nin o yıl ki En İyi Yönetmen Ödülü’nü Nuri Bilge Ceylan’a getirmiştir. Ödülü, Sean Penn’in elinden alan yönetmen, “bu ödülü tutkuyla sevdiğim yalnız ve güzel ülkeme adıyorum” demiştir.

Filmin konusu, parçalanan bir ailenin gerçeği örtbas ederek her şeye rağmen bir arada kalma çabası. Altından kalkamayacağı acılara ya da sorumluluklara maruz kalmamak adına gerçeği bilmek istememek, onu görmemek, duymamak, hakkında konuşmamak ya da günümüz tabiriyle “Üç Maymun”u oynamak.



