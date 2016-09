Olay, geçtiğimiz perşembe günü merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı üzerine meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Suriye’den Konya’ya gelen Muhammed Selim El Musa (17) ve kuzeni Ali El Hüseyin (26) bulvar üzerine seyir halindeyken Ferhat E. (20) ve İsmail P. (19) ile karşılaştı. İddiaya göre, Ferhat P. ve İsmail P, Muhammed Selim El Musa'dan çakmak istedi. Muhammed Selim kendisinde çakmak olmadığını söyledikten sonra iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ferhat E. yanında bulunan bıçakla Muhammed Selim’i göğsünden, kasığından ve elinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri sonucu kanlar içerisinde yere yığılan Muhammed Selim sağlık ekipleri tarafından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Suriyeli genç burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

“Ceketi arkadaşımdan aldım, cebinden bıçak çıktı”

Polis ekipleri Muhammed Selim’i bıçaklayarak ölümüne neden olan Ferhat E'yi ve olaya karışan İsmail P'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ferhat E'nin polisteki ifadesinde üzerinde bulunan ceketi fotoğraf çektirmek için kasap olan Bilal C'den (17) aldığını ve kavga esnasında bıçağı fark ederek kullandığını söylediği öğrenildi. Olaya karışan İsmail P. ve Ferhat E. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Ferhat E’nin cinayette kullandığı bıçağı tekrar arkadaşına verdiğini söylemesi üzerine Bilal C. de gözaltına alındı. Bilal C. ifadesinde bıçağı Saraçoğlu Mahallesi'nde bulunan bir çöp konteynerine attığını söylediği öğrenildi. Konteynerde inceleme yapan polis ekipleri bıçağı bulamadı. Bilal C. hakkında da suç delillerini yok etmekten işlem yapılacağı öğrenildi.

Bıçaklanma anı güvenlik kamerasında

Gençler arasındaki tartışma ve sonrasındaki arbede ile bıçaklanma anı ise, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mustafa Beşer