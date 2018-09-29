Off-road sürücüsü 33 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 26 Ağustos günü Muğla'da meydana gelmişti. 13-16 Eylül tarihleri arasında yapılan Dünya Ralli Şampiyonası'nın da parkuru olan Ula Göleti'nin üst bölümündeki toprak yolda test sürüşü yaptığı sırada off-road sürücüsü Atilla Uz'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 16 NIN 80 plakalı araç 50 metrelik uçuruma uçmuştu. Bölgeye gelen kurtarma ekipleri, halat ve ip yardımıyla uçurumdan inerek yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yapmıştı. Geçirdiği kaza sonrasında yoğun bakıma kaldırılan Uz, 33 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesi tarafından morgdan alınan Atilla Uz'un cenazesi, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Fethiye Köyü Camii'nde yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.