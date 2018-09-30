Off-Road Türkiye Şampiyonası'nın 5. ayağı sona erdi

Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Off-Road Türkiye Şampiyonası'nın 5. Ayağı, Saruhan Mahallesi'ndeki Off-Road Pisti'nde yapıldı. S1-2-3-4 kategorisinde yapılan yarışlarda büyük heyecan yaşandı. 30 yarışçının katıldığı yarışmada pilotlar 5,2 kilometrelik parkuru koştu.

Gerçekleştirilen yarışmaya Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Orman Etabı ile dün başlayan yarışlar bugün gerçekleştirilen ‘İzleyici Etabı' ile sona erdi.

Yarışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Subaşıoğlu, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile birlikte Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağına ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Başkan Subaşıoğlu, “Bu bizim için önemli bir hedefti, 2 yıl önce pistin yapımı ile başlatmış olduğumuz start neticesinde şu anda Türkiye'nin en büyük ve en güvenli Off Road Pisti Merkezefendi'de. Artık Federasyonu yapmış olduğu resmi yarışlara, Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda mahalli yarışlar yapmıştık, bu anlamda son derece mutluyuz. Merkezefendimiz, ‘Sporun ve sporcunun dostudur' diyoruz, sporun merkezidir, o anlamda da bu şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Denizlili de 5 yarışmacımız var, toplamda 30 yarışmacı katılıyor. Biz de Denizlili sporcular olarak iddialıyız. Dün orman etabında Denizli ekibimiz 1. oldu ama tabi bu 7 ayaktan oluşuyor. İnşallah Türkiye Şampiyonası'nda da iddialıyız, tüm sporculara başarılar diliyorum. Allah kaza bela vermesin” diye konuştu.

YARIŞMANIN TEK KADIN PİLOTU İLAYDA HANCI KORKUT OLDU

Yarışmaya katılan tek kadın pilot İlayda Hancı Korkut, 2013 yılından beri hem yerel hem ulusal hem de uluslar arası Off Road yarışlarına katıldığını kaydetti. Off Road'un büyük bir heyecan belirten Hancıoğlu şunları söyledi:

“Ehliyetimi alır almaz 18 yaşında, üç gün sana yarışları katılmaya başladım. Karadeniz Şampiyonası'nda sınıf 2'de birincilik aldım daha sonra 2016 sezonunda ise Batuhan Korkut ile birlikte Türkiye Off Road Şampiyonası'nda sınıf 1'de 1. olduk. Şuan 2018 sezonunda ise takımımız adına Türkiye Off Road Şampiyonası'nda yarışıyoruz aynı zamanda uluslararası yarışmalara katılıyoruz. Şuan şampiyonanın 5. yarışındayız, şimdilik güzel geçiyor yarışımız. Zaten önceki yarışmalarda da derecelerimizi aldık. Bizim için önemli olan, 7 yarış sonunda puanlamada 1 sırada bitirmek. Yani asıl yarışımız tek bir yarıştan oluşmuyor, 7 yarıştan oluşuyor. Hedefimiz de 7 yarış sonunda 1. sırada bitirmek. Denizli pisti ilk gün güzeldi ama çok tozluydu, bizi çok zorladı. Bugün de gayet keyifli bir etap var, seyirci etabı. Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin hazırladığı bir pist var, gayet iyi bir şekilde hazırlanmış ve gayet iyi bir pist. Hedefim Türkiye Şampiyonası'nda öncelikle sınıfımda 1. sırada bitirmek istiyoruz, sonrasında ise uluslararası yarışları katılarak hem Avrupa'da hedeflerimizi gerçekleştirmek ve başarılar elde etmek istiyorum.”

PİLOTLAR KIYASIYA YARIŞTI

Büyük bir heyecan ve çekişme içerisinde geçen yarışmada 30 pilot kıyasıya yarıştı. Zorlu engellerin olduğu parkurda bazı pilotlar engelleri aşarken kullandıkları araçların tekerleklerinin havada kalarak adeta araçlarını uçurmaları heyecanın doruğa çıkmasına neden oldu. Bazı pilotlar ise talihsizlik yaşayarak yarış dışı kaldı. Dingili kırılan ve girdiği çukurlarda çıkamayarak yarış dışı kalan pilotların imdadına ise yarış alanında bulunan iş makinaları yetişti. Bitiş çizgisine birkaç metre kala tekerleği çıkan bir yarışçı ise yarışı yardımcı pilotunun araçtan inerek lastiğe sürekli olarak tekme atıp çıkmasını önleyerek tamamladı.

Büyük bir heyecanın yaşandığı yarışmanın sonuçlarının ise akşam saatlerinde belli olacağı öğrenildi.

Ali İbileme - Gökten Ceylan/