Offshore Class3-225 Şampiyonası nefes kesti

225 beygir gücündeki motorlara sahip sürat teknelerinin yarıştığı UIM Dünya Offshore Class3-225 Şampiyonasının 2018 yılı ilk yarışı 8 takımın katılımıyla Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde yapıldı.

Yarışın yarınki etabı için sıralama turlarının yapıldığı mücadelede İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, ABD ve Türkiye’den pilotlar ter döktü.

Takımlardan biri, pilotunun sağlık problemi nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Yarışta Yuka Yachts ekibi birinci, Efe Project ikinci, Beşiktaş üçüncü oldu.

Birinci olan ekibe Adana Yelken Kulübü'nde düzenlenen törenle Adana Büyükşehir Belediyesi Kupası verildi.

Eski sağlık bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve göl kenarındaki çok sayıda vatandaş yarışları ilgiyle izledi.

Yarışlar, Adana'da yarın yapılacak etaptan sonra Brezilya, İspanya ve Portekiz ayaklarıyla devam edecek.

Nuri Pir