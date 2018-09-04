Ofis mobilyaları sektöründe yerli üretici büyümeye devam ediyor

Çağın Ofis Mobilyaları Genel Müdürü Murat Sarı yaptığı açıklamada, İzmir’in Türk mobilya sektörünün önemli bölgelerinden biri olduğunu belirterek, “Sektörümüzdeki büyüme hamlemizi Ege’nin incisi İzmir’de açtığımız yeni mağazamızla sürdürüyoruz. Bu mağaza İzmirlilerin uygun fiyatlar ve bol çeşitle ofis mobilyaları ile buluşma noktası olacak” dedi.

“Hedef sektörel büyümeye katkı sağlamak”

“Ülkemizde Ofis Mobilyalarına olan talep, yeni işyeri açılması, istihdam ve ekonomik dalgalanmalara paralel olarak inişli çıkışlı bir seyir izlemektedir” diyen Sarı, markanın misyonunun yurtiçi ve yurtdışı bayilik yapılanması ve ihracata yönelik yaptıkları çalışmalarla sektörel büyümeye katkı sağlamak olduğunu belirtti.

“Yenilikçi bir markayız”

Çağın’ı, sektördeki diğer markalardan ayıran özelliklerden bahseden Sarı, “Biz 48 yıldır Türkiye’de ofis mobilyaları sektöründe kaliteli hizmet anlayışı ve özgün tasarımları ile faaliyet gösteren bir markayız. Sektörümüzde dijital platforma ilk geçen, ilk e-ticaret sitesine sahip olan ofis mobilyası markalarından biriyiz. Hala da online üzerinden varoluşumuzu sürdürüyoruz. Aynı zamanda showroomlarımıza yaptığımız yatırımları sürdürüyoruz ve yeni mağazalar açıyoruz.

Üretici bir firma olduğumuz için birçok ofis mobilyası mağazasında bulamayacağınız uygun fiyat ve ürün çeşitliğine sahibiz. Ayrıca, iç mimarlardan oluşan uzman personellerimiz ve ar-ge yatırımlarımızla ihtiyaçlar doğrultusunda sektörümüze yeni çözümler üretiyoruz. Müşterilerin talepleri doğrultusunda kendimizi yeniliyoruz ve seçenekleri artırıyoruz. Dolayısıyla müşterilerimize interaktif bir deneyim sunuyoruz” şeklinde konuştu.