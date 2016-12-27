Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Sağlık
  •  » Ofisinde mutfak kurdu, az kalorili yemek yapmayı öğretiyor

Ofisinde mutfak kurdu, az kalorili yemek yapmayı öğretiyor

İzmir'de yaşayan Diyetisyen Buket Adanç, ofisinde bir mutfak kurarak danışanlarına sağlıklı ve az kalorili yemekler yapmayı öğretiyor ve zayıflamalarına yardımcı oluyor.


27 Aralık 2016 11:55

İzmir’de diyetisyen olan ve mesleğinde 6 yılı geride bırakan Buket Adanç, hizmet verdiği ofisini mutfağa dönüştürdü. Bu mutfakta danışanlarına sağlıklı ve az kalorili yemek yapmanın sırlarını anlatan Adanç, beslenme listesinde kendi tariflerine yer vermeye başladı. Zaman zaman danışanlarıyla birlikte yemekler yaparak uygulamalı olarak bilgi verdiğini ifade eden Adanç, “Danışanlarımın en büyük probleminin nasıl besleneceklerini bilmemeleri ve sürekli aynı besinleri tüketmekten sıkılmaları olduğunu fark ettim. Daha sağlıklı tarifler üretirsem, değişik besinlerle bu yemekleri süslersem danışanlarım için beslenmek çok daha eğlenceli hale gelir diye düşündüm. Yemek yapmayı da sevdiğimden dolayı ofisimde bir mutfak oluşturmaya karar verdim. Bu mutfak aynı zamanda bir eğitim alanı. Danışanlarıma sağlıklı ve az kalorili yemek yapma konusunda bu mutfakta uygulamalı olarak bilgi verebiliyorum” dedi.

Az kalorili yemek yapmayı öğretiyor
Danışanlarının sevdiği yemeği daha az kalorili şekilde yaparak keyifli bir beslenme şekli oluşturduklarını ifade eden Adanç, “Danışanlarıma en sevdikleri yemeği yasaklamak yerine, onlara bu yemeği daha az kalorili nasıl yaparız onu öğretiyorum. Böylece sağlıklı beslenmek isteyenler daha keyifli bir beslenme süreci geçiriyorlar. Ara öğünlerinde kurabiye ya da börek tüketebiliyorlar. Benim mutfak maceram Amerika’da başladı. Orada öğrenciyken bir mutfakta 4 ay kadar çalıştım ve yemek yapmaya ilgi duymaya başladım. Sonrasında orada öğrendiğim tarifleri Türk yemekleriyle birleştirip daha farklı tarifler üretmeye çalıştım. Yaptığım yemekleri danışanlarıma reçete olarak da sunabiliyorum. Youtube’taki kanalımda tariflerimin videoları var, danışanlarım veya sağlıklı beslenmek isteyenler oradan da tariflerime ulaşabiliyorlar” diye konuştu.

Kişiye özel reçete
Adanç, keyifli ve sağlıklı bir diyet listesi oluşturmanın önemine değinerek şöyle devam etti:
"Standart bir diyet listesi sunmaktansa sağlıklı beslenmek isteyenlerin kurabiye, börek de yiyebildikleri ve keyif alabilecekleri bir liste sunmaya çalışıyorum. Türk kültürüne özgü yemekler olduğu gibi dünya mutfağından da çeşitli tarifler sunabiliyoruz. Bu durum kişilerin diyet yapmalarını da kolaylaştırıyor. Öncelikle danışanlarımdan kan tahlili istiyorum, burada ölçüm yapıyoruz. Aldığımız sonuçlara göre kişiye özel bir program hazırlıyoruz. Kişiye özel demek, kişilerin sevdikleri yemeklerin de listede bulunuyor olması demektir bizim için."
 

Etiketler: Diyetisyen Buket Adanç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç