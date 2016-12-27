İzmir’de diyetisyen olan ve mesleğinde 6 yılı geride bırakan Buket Adanç, hizmet verdiği ofisini mutfağa dönüştürdü. Bu mutfakta danışanlarına sağlıklı ve az kalorili yemek yapmanın sırlarını anlatan Adanç, beslenme listesinde kendi tariflerine yer vermeye başladı. Zaman zaman danışanlarıyla birlikte yemekler yaparak uygulamalı olarak bilgi verdiğini ifade eden Adanç, “Danışanlarımın en büyük probleminin nasıl besleneceklerini bilmemeleri ve sürekli aynı besinleri tüketmekten sıkılmaları olduğunu fark ettim. Daha sağlıklı tarifler üretirsem, değişik besinlerle bu yemekleri süslersem danışanlarım için beslenmek çok daha eğlenceli hale gelir diye düşündüm. Yemek yapmayı da sevdiğimden dolayı ofisimde bir mutfak oluşturmaya karar verdim. Bu mutfak aynı zamanda bir eğitim alanı. Danışanlarıma sağlıklı ve az kalorili yemek yapma konusunda bu mutfakta uygulamalı olarak bilgi verebiliyorum” dedi.

Az kalorili yemek yapmayı öğretiyor

Danışanlarının sevdiği yemeği daha az kalorili şekilde yaparak keyifli bir beslenme şekli oluşturduklarını ifade eden Adanç, “Danışanlarıma en sevdikleri yemeği yasaklamak yerine, onlara bu yemeği daha az kalorili nasıl yaparız onu öğretiyorum. Böylece sağlıklı beslenmek isteyenler daha keyifli bir beslenme süreci geçiriyorlar. Ara öğünlerinde kurabiye ya da börek tüketebiliyorlar. Benim mutfak maceram Amerika’da başladı. Orada öğrenciyken bir mutfakta 4 ay kadar çalıştım ve yemek yapmaya ilgi duymaya başladım. Sonrasında orada öğrendiğim tarifleri Türk yemekleriyle birleştirip daha farklı tarifler üretmeye çalıştım. Yaptığım yemekleri danışanlarıma reçete olarak da sunabiliyorum. Youtube’taki kanalımda tariflerimin videoları var, danışanlarım veya sağlıklı beslenmek isteyenler oradan da tariflerime ulaşabiliyorlar” diye konuştu.

Kişiye özel reçete

Adanç, keyifli ve sağlıklı bir diyet listesi oluşturmanın önemine değinerek şöyle devam etti:

"Standart bir diyet listesi sunmaktansa sağlıklı beslenmek isteyenlerin kurabiye, börek de yiyebildikleri ve keyif alabilecekleri bir liste sunmaya çalışıyorum. Türk kültürüne özgü yemekler olduğu gibi dünya mutfağından da çeşitli tarifler sunabiliyoruz. Bu durum kişilerin diyet yapmalarını da kolaylaştırıyor. Öncelikle danışanlarımdan kan tahlili istiyorum, burada ölçüm yapıyoruz. Aldığımız sonuçlara göre kişiye özel bir program hazırlıyoruz. Kişiye özel demek, kişilerin sevdikleri yemeklerin de listede bulunuyor olması demektir bizim için."

