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Öfke kontrolü sağlayamayanlar dikkat!

Toplumsal şiddetin gün geçtikçe tırmanması konusu özellikle geçtiğimiz günlerde yaşanan metrobüs kazasıyla bir kez daha gündeme geldi. Bu olayların artmasındaki nedeni değerlendiren İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Psikiyatrist Prof. Dr. Ercan Abay, öfke kontrolünün nasıl sağlanacağı konusunda tavsiyelerde bulundu.

Öfke kontrolü sağlayamayanlar dikkat!

30 Eylül 2016 15:25
Öfke kontrolü sağlayamayanlar dikkat! - Tıkla İzle

Son dönemdeler özellikle geçtiğimiz gün yaşadığımız metrobüs kazası olayından sonra sıkça karşımıza çıkan 'öfke kontrolü nasıl sağlanmalıdır?' sorusu yeniden gündemde. Merak edilen bu soruyu yanıtlayan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Psikiyatrist Prof. Dr. Ercan Abay, ayrıca öfke kontrolünün nasıl sağlanacağı konusunda da tavsiyelerde bulundu.

Öfkenin tıpkı sevgi, kıskançlık, üzüntü gibi normal bir duygu olduğunu belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Ercan Abay, "Öfke yanlış kullanıldığı durumlarda saldırganlığa kadar gidebilir. Bu nedenle kişi kendisinin öfkeli olduğunu fark ettiği anda öfkesini gözden geçirmeli. Daha sonra düşüncesinde o anda ne yapabileceğini canlandırmalı. Yani içimizden gelen bu duyguyu eğitmemiz çok önemli. Davranışlarımızı olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde düşüncelerimizi, duygularımızı eğitmemiz bizi bu durumlardan uzaklaştıracaktır. Toplumda genel olarak bir gerginlik hali söz konusu. Genellikle gerginliğin, trafiğin, iş yoğunluğunun, koşturmanın duygularımızı olumsuz yönde etkilediğini biliyoruz. Ama nerede öfkeleniyorsak bunun farkına varıp kendimizi uzak tutmamız mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

Öfke kontrolünün sağlanması için neler yapılmalı?
Öfke kontrolünün sağlanması için önemli tavsiyelerde bulunan Psikiyatrist Prof. Dr. Abay, "Hayatın gerginliğinden kaynaklanan stres ile başa çıkmak için kendimize zaman ayırmalıyız. Bu nedenle boş zamanlarımızda birtakım hobiler edinmeliyiz. Bunun yanında beslenmemize dikkat etmemiz, sigara ve alkol almamamız gereklidir. Kafeinli içeceklerden de uzak durulmalı, sakinleştirici özelliği olan bitki çayları içilmelidir. Akşam saatlerinde 20-25 dakikalık yürüyüşler yapıp kendinize vakit ayırmalısınız. Kitap okuyabilir, kendinizi geliştirebilirsiniz. Spor aktiviteleri ve nefes egzersizlerine zaman ayrılması çok önemlidir. Bu şekilde öfke kontrolünü daha kolay sağlayabiliriz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

SİNEM ERYILMAZ

Etiketler: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, öfke kontrolü, Psikiyatrist Prof. Dr. Ercan Abay, toplumsal şiddet


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