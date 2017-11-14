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Öfkelenen veli müdür yardımcısını darp etti

Manisa’da bir lisede okuyan oğlunun disipline sevk edildiğini öğrenen öfkeli baba, okulda kendisini sakinleştirmeye çalışan eşini ittirince araya girmeye çalışan müdür yardımcısını darp etti. Müdür yardımcısının darp edilmesini protesto eden Türk Eğitim Sen Manisa Şubesi ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması düzenleyerek olayı protesto etti.

Öfkelenen veli müdür yardımcısını darp etti

14 Kasım 2017 14:46

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Cumhuriyet Anadolu Lisesinde bir öğrenci disiplin kurulan sevk edildi. Öğrencinin durumu hakkında 9 Kasım’da öğrenci velisi M.M. ve eşi okula çağrılarak bilgilendirilmek istendi. Duruma öfkelenen baba M.M. okulda sesini yükseltince eşi tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Bir türlü sakinleşmeyen baba M.M., eşini ittirince araya girmeye çalışan okulun müdür yardımcısı Koray Özgürler’i darp etti. Doktordan darp raporu alan Koray Özgürler savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Bu arada disipline sevk edilen öğrencinin geçtiğimiz yıl da Manisa Lisesinden disiplin suçundan dolayı Cumhuriyet Anadolu Lisesine geldiği öğrenildi.

Durumu protesto eden Türk Eğitim Sen üyeleri ise Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya Eğitim Sen üyeleri de destek verdi.

Öğretmenlere ve okul yöneticilerine yönelik saldırıların ardı arkasının kesilmediğini kaydeden Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay, “Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı, sendika üyemiz Koray Özgürler arkadaşımız geçtiğimiz Perşembe günü kendini bilmez bir öğrenci velisi tarafından saldırıya uğramış ve darp edilmiştir. Bu menfur olayı bir kez daha kamuoyu gündemine taşımak için bugün buradayız. Öğrencisini eğitmek, onlara yol göstermek ve topluma kazandırmaktan başka hiçbir amacı olmayan öğretmen ve yöneticilerimizin maalesef görevleri başında kendini bilmez kişiler tarafından saldırıya uğramaları kabul edilebilir bir davranış değildir. Bir eğitimciye saldırmak demek aynı zamanda bilime ve ülkenin geleceğine saldırmak demektir. Peygamber mesleği olarak da gördüğümüz öğretmenlik mesleğini ve bu kutsal mesleği icra eden öğretmenleri kırmak, üzmek, onları aşağılamak hatta darp etmeye çalışmak kimsenin hakkı da değildir, haddi de değildir. Unutulmamalıdır ki öğretmenlerimiz şiddete maruz kaldıkça, itibarsızlaştırıldıkça, hor görüldükçe, maddi ve özlük hakları tırpanlandıkça bu ülkenin aydınlık yarınlara yürümesi de mümkün olmayacaktır. Eğitim camiası ve Türk Eğitim Sen olarak değerli üyemize ve arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu vahim olayın bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz” dedi. 

Sadık Cangel

 

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