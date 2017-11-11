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Öfkeli koca dehşet saçtı! 2 ölü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde öfkeli koca, şiddetli geçimsizlik nedeniyle evden ayrılıp baba evine yerleşen eşi ve kayınpederini silahla vurarak öldürdü.

Öfkeli koca dehşet saçtı! 2 ölü

11 Kasım 2017 19:16
Koca dehşeti: 2 ölü - Tıkla İzle

Olay, Akyazı Kumköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Meryem Öz geçtiğimiz hafta şiddetli geçimsizlik nedeniyle evinden ayrılıp babasının evine yerleşti. Ayrılığı kabullenemeyen eski koca Ramazan Öz, kayınpederinin evine gelerek, evin balkonundaki Meryem Öz ve babası İlhan Rençber'i kurşun yağmuruna tuttu. Talihsiz kadın ve babası kanlar içinde yere yığıldı. Olayı duyan mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Silah sesleri sebebiyle olay yerine jandarma eşliğinde giden 112 Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek baba İlhan Rençber’i Akyazı Devlet Hastanesine kızı Meryem Öz’ü Hendek Devlet Hastanesine kaldırdı. Baba ve kızı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden Kaçan Ramazan Öz'ün ise Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ali Yıldırım
 

 

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