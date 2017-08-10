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Öfkeli koca karısını 6 yerinden vurarak öldürdü

Öfkeli koca karısını 6 yerinden vurarak öldürdü

Öfkeli koca karısını 6 yerinden vurarak öldürdü

10 Ağustos 2017 19:19
Öfkeli koca karısını 6 yerinden vurarak öldürdü - Tıkla İzle

Olay, Derince Çınarlı Mahallesi İlhan Sokak üzerinde bir evde meydana geldi. Yeni evlenen oğluna misafirliğe gelen Gülsüme Ö. (51), burada eşi Nazım Ö. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli koca eşine kurşun yağdırdı. Göğsüne ve kollarına 6 kurşun isabet eden kadın ağır yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, burada ameliyata alındı. Bir saatlik ameliyat sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülsüm Ö. hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan koca ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.  

Uğur Konuk

Etiketler: kadın cinayeti, öfkeli koca


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