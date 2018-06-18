Öfkeli koca önce eşini, ardından kendini bıçakladı

Olay, Bağlar ilçesi Şehitlik Mahallesi 71. Sokak’ta meydana geldi. Şaban A. isimli şahıs, eşiyle evde tartışmaya girdi. Bir süre evde tartışan ikiliden Ayşe A., eşyalarını toplayarak dışarı çıkmak istedi. Elinde turşu bidonu ve birkaç elbise ile dışarı çıkan Ayşe A., bir süre ilerledikten sonra eşinin sesini duydu. Ayşe A.’nın yanına yaklaşan Şaban A., eşini darp ettikten sonra yanında getirdiği bıçakla karısına saldırdı. Ayşe A.’yı darp edip yaralayan Şaban A., bıçağı daha sonra kendisine saplamaya başladı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şaban ve Ayşe A., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çalışmalarını tamamlayan güvenlik güçleri de görgü tanıklarının ifadelerinin alınması için ekip aracıyla karakola götürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın Yorat - Emrah Kızıl